"Даже президент не выше закона": В американском конгрессе снова заговорили о начале импичмента Трампа

В среду, 29 мая, с соответствующими заявлениями выступили глава юридического комитета Джеррольд Надлер, а также спикер Палаты представителей, ярый противник президента США Нэнси Пелоси.

Как сообщает телеканал CNN, Пелоси отметила, что для начала процедуры импичмента необходимо представить насколько "железные аргументы", которые убедили бы представителей Республиканской партии.

В то же время спикер заявила, что испытывает разочарование Минюстом США. Пелоси считает, что ведомство поставило Трампа "выше закона".

"Несмотря на политику министерства юстиции, никто не может быть над законом, даже президент", - говорится в заявлении спикера.

Со своей стороны, Джеррольд Надлер отметил, что импичмент вполне возможен и такое развитие событий совершенно нельзя исключать. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, комментируя выступления спецпрокурора Роберта Мюллера.

По словам Надлера, такая возможность существует и ее нельзя исключать. И как только у Трампа обнаружат какие-то нарушения, процедура импичмента будет запущена незамедлительно.

"Конгресс должен реагировать на преступления, ложь и другие нарушения Трампа", — цитирует заявление Джеррольда Надлера ТАСС.

Ранее в конгрессе уже заявляли, что Трамп заслуживает импичмента. Тогда с этим заявлением выступал член палаты представителей конгресса США демократ Джастин Амаш. Он счел оправданным объявление импичмента президенту после прочтения доклада о "российском вмешательстве".

Напомним, для того, чтобы доказать невиновность Трампа и признать отсутствие "русского следа" в американских выборах-2016, Роберту Мюллеру понадобилось два года и 20 миллионов долларов. Закончилось "расследование" фактическим фиаско спецпрокурора США и его "бегством" из Минюста.