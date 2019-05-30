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"Даже президент не выше закона": В американском конгрессе снова заговорили о начале импичмента Трампа

30 мая 2019, 08:09  •  38 • В мире
О возможном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа снова заговорили в американском конгрессе. "Даже президент не выше закона", - считают представители Демократической партии
В среду, 29 мая, с соответствующими заявлениями выступили глава юридического комитета Джеррольд Надлер, а также спикер Палаты представителей, ярый противник президента США Нэнси Пелоси.
Как сообщает телеканал CNN, Пелоси отметила, что для начала процедуры импичмента необходимо представить насколько "железные аргументы", которые убедили бы представителей Республиканской партии.
В то же время спикер заявила, что испытывает разочарование Минюстом США. Пелоси считает, что ведомство поставило Трампа "выше закона".
"Несмотря на политику министерства юстиции, никто не может быть над законом, даже президент", - говорится в заявлении спикера.
Со своей стороны, Джеррольд Надлер отметил, что импичмент вполне возможен и такое развитие событий совершенно нельзя исключать. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, комментируя выступления спецпрокурора Роберта Мюллера.
По словам Надлера, такая возможность существует и ее нельзя исключать. И как только у Трампа обнаружат какие-то нарушения, процедура импичмента будет запущена незамедлительно.
"Конгресс должен реагировать на преступления, ложь и другие нарушения Трампа", — цитирует заявление Джеррольда Надлера ТАСС.
Ранее в конгрессе уже заявляли, что Трамп заслуживает импичмента. Тогда с этим заявлением выступал член палаты представителей конгресса США демократ Джастин Амаш. Он счел оправданным объявление импичмента президенту после прочтения доклада о "российском вмешательстве".
Напомним, для того, чтобы доказать невиновность Трампа и признать отсутствие "русского следа" в американских выборах-2016, Роберту Мюллеру понадобилось два года и 20 миллионов долларов. Закончилось "расследование" фактическим фиаско спецпрокурора США и его "бегством" из Минюста.
О том, что дело о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США в 2016 году закрыто, Роберт Мюллер сообщил на специальной пресс-конференции. Именно в связи с завершением расследования спецпрокурор принял решение покинуть Министерство юстиции.
"Ничего не изменилось. Доказательства были недостаточными, и поэтому в нашей стране человек [в таком случае] считается невиновным. Дело закрыто! Спасибо", - написал Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

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