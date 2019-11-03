"Даже предпосылок не было": Телеведущая не сдержала слёз, узнав о раке в прямом эфире

Сотрудница американского регионального канала KFOR Али Мейер в прямом эфире решила пройти обследование, чтобы привлечь внимание телезрителей к проблеме рака груди. Она никак не ожидала, что страшный диагноз поставят ей самой.

Мейер не смогла сдержать слёз, когда услышала о раке. "Ни за что не ожидала, что это не будет просто и быстро. У меня не было опасений: каких-то предпосылок или похожих диагнозов в семье", - сказала она. Позже женщина сдала кровь, и анализы подтвердили диагноз.

Мейер призналась, что это стало для неё настоящим шоком. Она тяжело перенесла эту новость, особенно когда ей пришлось сказать об этом мужу и дочкам.

Через два месяца журналистка решилась на операцию. Ей удалили практически всю правую грудь. Спустя год после постановки диагноза Мейер снова прошла обследование, пока метастаз у неё не нашли.