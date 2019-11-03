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"Даже предпосылок не было": Телеведущая не сдержала слёз, узнав о раке в прямом эфире

03 ноября 2019, 16:39  •  60 • В мире
Американская журналистка Али Мейер решила привлечь внимание телезрителей к раку груди и согласилась пройти обследование в прямом эфире. Однако её повергла в шок новость о том, что она сама, оказывается, имеет этот страшный диагноз. Не сдержав эмоций, девушка расплакалась, уверяя, что никаких предпосылок к этому не было.
Сотрудница американского регионального канала KFOR Али Мейер в прямом эфире решила пройти обследование, чтобы привлечь внимание телезрителей к проблеме рака груди. Она никак не ожидала, что страшный диагноз поставят ей самой.
Мейер не смогла сдержать слёз, когда услышала о раке. "Ни за что не ожидала, что это не будет просто и быстро. У меня не было опасений: каких-то предпосылок или похожих диагнозов в семье", - сказала она. Позже женщина сдала кровь, и анализы подтвердили диагноз.
Мейер призналась, что это стало для неё настоящим шоком. Она тяжело перенесла эту новость, особенно когда ей пришлось сказать об этом мужу и дочкам.
Через два месяца журналистка решилась на операцию. Ей удалили практически всю правую грудь. Спустя год после постановки диагноза Мейер снова прошла обследование, пока метастаз у неё не нашли.

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