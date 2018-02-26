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"Даже понарошку не смогли": В США прервали имитацию полета на Марс из-за инцидента

26 февраля 2018, 12:24  •  305 • В мире
Имитация полета на Марс в США прервана из-за инцидента в изоляционном комплексе‍.
Стало известно, что в США 6-й по счету эксперимент по имитации условий полета на Марс был прерван в экстренном порядке. Инцидент произошел на прошлой неделе. Участники эксперимента рассказывают, что всему виной стало некое происшествие в изоляционном комплексе.
По словам научного руководителя американской серии экспериментов по имитации условий полета на Марс Ким Бинстед, все закончилось "более или менее благополучно". Впрочем, что именно произошло, пока неизвестно. Участники эксперимента предпочитают пока не раскрывать эту информацию.

"В комплексе имело место происшествие, но все мы в порядке, - заявила Ким Бинстед. - Боюсь, это все, что я пока могу сказать. Дополнительную информацию мы предоставим в следующие несколько дней".
Она также отметила, что предстоит определить, когда можно будет возобновить эксперимент, передает ТАСС.

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