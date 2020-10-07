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"Даже одну копейку не смогут получить": Эксперт оценил шансы Польши против "Газпрома"

07 октября 2020, 19:40  •  230 • Политика
"Газпром" обжалует решение Польши о наложении штрафа в $7,6 млрд. "Думаю, что даже одну копейку они не смогут за это получить, потому что правда не на их стороне", - прокомментировал шансы поляков на взыскание штрафа президент Союза нефтегазопромышленников России.
Польша наложила штраф на российский "Газпром" в 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов) по делу газопровода "Северный поток - 2", российская компания со своей стороны намерена оспорить это решение. Ситуацию для Царьграда прокомментировал президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.
Он считает, что все потуги и усилия польских организаций ни к чему не приведут. Потому что "Северный поток - 2" прошёл по Балтийскому морю, где он затронул территориальные воды Финляндии, Швеции, Дании, на что были получены соответствующие разрешения, а Польша тут совершенно ни при чём.
Они могут принимать сколько угодно по этому поводу любых своих исков. Думаю, что просто нет никакого серьёзного обоснования, никаких аргументов, которые позволят им что-то получить. Думаю, что даже одну копейку они не смогут за это получить, потому что правда не на их стороне, - сказал Геннадий Шмаль в интервью Царьграду.
Формальным поводом для польского штрафа послужил отказ "Газпрома" предоставить сведения о финансировании строительства "Северного потока - 2". Российская компания потребовала от поляков обосновать такой запрос, а Варшава расценила это как невыполнение требований. Эксперт указал, что "Газпром" и не должен был ничего предоставлять, так как Польша не является участником проекта.
Финансовая сторона - это дело тех, кто принимает участие в этом строительстве. И ни одна компания вам не будет подробно рассказывать, из чего складывается финансирование, какие затраты могут быть и так далее, - подчеркнул Геннадий Шмаль.
Он добавил, что общие итоги или общие цифры уже озвучивались, а что касается деталей, то они являются коммерческой тайной.

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