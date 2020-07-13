"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаровске

По словам политолога, акция протеста в Хабаровске была организована по методичкам "оранжевых революций". Стоит отметить, что те самые методички использовались, например, во время государственного переворота на Украине.

"Даже не смешно. Решили проверить на Фургале, сработает или нет? Ну, ок", - написал политолог в своём Telegram-аккаунте.

Фото: Скриншот Telegram/Марат Баширов

Ранее обозреватель "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин рассказал о том, что протест, касающийся задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, продолжается. При этом прямую трансляцию, которую обнародовала "Комсомольская правда" в своём Telegram-канале, обозреватель вёл рядом с администрацией, и были слышны непрекращающиеся гудки автомобильных клаксонов.

Он отметил, что ситуация накаляется, потому что сейчас в администрацию Хабаровского края зашло около сотни омоновцев.

"Там организовали, я так понимаю, защиту", - уточнил Ворсобин.

Он отметил, что сегодняшняя демонстрация "не удалась" - активистов было меньше сотни.

"Мне кажется, полиции и журналистов сейчас больше, чем самих демонстрантов", - сказал он.

При этом Ворсобин подчеркнул, что город гудит автомобильными сигналами.