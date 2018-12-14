"Даже не скрывают в чьих интересах раскалывают Украину": Соцсети о встречи лжепатриарха Филарета и экс-замглавы ЦРУ

Эпизод с награждением экс-заместителя главы ЦРУ Джека Девайна орденом Святого Андрея Первозванного из рук главы украинских раскольников, лжепатриарха Филарета (Денисенко) не дает покоя пользователям соцсетей. "Я валяюсь с этих раскольников, они даже не скрываются в чьих интересах раскалывают Украину", — смеется один из пользователей Twitter.

Многие другие комментаторы озвучивают практически аналогичное мнение. Как кажется им, украинские раскольники теперь даже и не пытаются прикрыть своих связей с американскими разведчиками.

Филарет, поп-расстрига, встретился с экс-заместителем директора ЦРУ Джеком Девайном и наградил его орденом Святого Андрея Первозванного за помощь в создании единой церкви.



Я валяюсь с этих раскольников, они даже не скрываются в чьих интересах раскалывают Украину. — Vladislav L. Breege (@amedushev) 13 декабря 2018 г.

Некоторым, впрочем, происходящее кажется почти нереалистичным. Если бы о награждении экс-замглавы ЦРУ за его "вклад" в развитие украинского Православия не сообщили бы официально, то все случившееся можно было бы посчитать газетной уткой, считают они. Реальность, впрочем, опережает все даже самые смелые фантазии.

"Кто мне подскажет ссылку на официальное сообщение УПЦ КП? А то ведь не поверят. Подумают, будто ребенок сочинил", — пишет еще один пользователь Twitter.

Кто мне подскажет ссылку на официальное сообщение УПЦ КП? А то ведь не поверят. Подумают, будто ребенок сочинил — Oleg Bazak (@BazakO) 13 декабря 2018 г.

"По всей видимости пан Денисенко (Филарет) решил, что сейчас центр мирового православия переместился в Вашингтон", — иронично отмечает еще один комментатор.