"Даже не пытаются скрывать": Планы Запада на Россию и СНГ были раскрыты в ходе заседания ФСБ

Планы Запада на Россию и СНГ были раскрыты в ходе заседания коллегии ФСБ, которое состоялось в среду. Президент РФ Владимир Путин заявил, что США и Европа даже не пытаются скрывать своих намерений.

Глава государства подчеркнул, что похожие процессы сегодня протекают не только в России, но и в других постсоветских странах. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть публичные стратегические документы и послушать выступления западных политиков.

(Мы видим) Недружественные отношения к России и ряду других самостоятельных, суверенных центров мирового развития. Они даже не пытаются скрывать, - отметил Путин, выступая на заседании коллегии.

Другими серьёзными и актуальными угрозами стало развитие международного терроризма, трансграничной преступности и киберпреступности. Только в прошлом году в России было предотвращено 72 теракта. Число сорванных преступлений террористического характера за год выросло на четверть.

Напомним, что на прошлой неделе глава НАТО Йенс Столтенберг открыто призвал членов Альянса бороться против России и Китая из-за того, что эти государства не разделяют ценности Запада. При этом он попросил у министров обороны стран НАТО больше денег, чтобы усилить борьбу с Россией.