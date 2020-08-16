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"Даже мёртвый - не отдам": Финальный жест Лукашенко ошеломил толпу. Таким Батьку ещё не видели

16 августа 2020, 22:45  •  228 • Политика
Выступая на митинге перед своими сторонниками, Александр Лукашенко поразил собравшихся своей пламенной речью. Сначала он заявил, что даже будучи мёртвым не отдаст страну, а в конце поблагодарил народ, "стоя на коленях".
Президент Белоруссии выступил на митинге, организованном в его поддержку. Он заверил собравшихся на площади Независимости, что выборы проведены легитимно и на перевыборы он не пойдёт: "Белоруссия сорвётся в штопор, погибнет как государство, если согласится на это". При этом глава Белоруссии согласился проводить реформы, которых потребует от него народ.
"Загубите первого президента - это будет начало вашего конца", - предупредил Лукашенко.
"Даже когда я буду мёртвым, я не позволю отдать вам страну", - обратился Батька к оппозиционерам.
Лидер республики уверен: больше 80% голосов, отданных за него, не могли быть сфальсифицированы. "Я вас предупреждал: выборы будут интересными, а после выборов будет ещё интереснее", - добавил он, обращаясь к людям.
"Я живой и буду жить", - пообещал Лукашенко, закончив речь тем, что благодарит белорусов "на коленях". По его словам, он это делает впервые в жизни. Правда, СМИ, освещавшие митинг, передают, что на колени Лукашенко не встал, а просто перешёл к другому микрофону. Тем не менее его страстная речь воодушевила собравшихся.

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