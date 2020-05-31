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"Даже Мишустину не известно": Эксперт раскрыл ловушку по штрафам за отказ от вакцинации
31 мая 2020, 08:55 • 117 • Политика
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации. "В новом КоАПе открывается "дверь Овертона", и никому, даже Мишустину, не известно, что скрывается за ней", - прокомментировал директор НЭМИ по безопасности и стратразвитию Дмитрий Ефимов.
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7000 рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Инициативу прокомментировал директор НЭМИ по безопасности и стратразвитию Дмитрий Ефимов.
Он отметил, что Роспотребнадзор уже поспешил разъяснить: штраф за отказ от вакцинации предусмотрен не для всех, а только для некоторых работников, для которых вакцинация обязательна в силу закона. Речь идёт о тех, кто работает с кровью и биологическими жидкостями человека, занимается уходом за животными и так далее.
И всё вроде бы стройно, но есть один подвох. Дело в том, что КоАП не содержит полный перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Этот перечень правительство может менять своим постановлением по требованию Роспотребнадзора.
Напомним, что инициатором введения штрафов за отказ от обязательной вакцинации является именно Роспотребнадзор.
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