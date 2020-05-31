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"Даже Мишустину не известно": Эксперт раскрыл ловушку по штрафам за отказ от вакцинации

31 мая 2020, 08:55  •  117 • Политика
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации. "В новом КоАПе открывается "дверь Овертона", и никому, даже Мишустину, не известно, что скрывается за ней", - прокомментировал директор НЭМИ по безопасности и стратразвитию Дмитрий Ефимов.
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7000 рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Инициативу прокомментировал директор НЭМИ по безопасности и стратразвитию Дмитрий Ефимов.
Он отметил, что Роспотребнадзор уже поспешил разъяснить: штраф за отказ от вакцинации предусмотрен не для всех, а только для некоторых работников, для которых вакцинация обязательна в силу закона. Речь идёт о тех, кто работает с кровью и биологическими жидкостями человека, занимается уходом за животными и так далее.
И всё вроде бы стройно, но есть один подвох. Дело в том, что КоАП не содержит полный перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Этот перечень правительство может менять своим постановлением по требованию Роспотребнадзора.
Таким образом, в новом КоАПе открывается "дверь Овертона", и никому, даже Мишустину, не известно, что скрывается за ней, - сказал Дмитрий Ефимов специально для Telegram-канала "Мадуро не дура".
Напомним, что инициатором введения штрафов за отказ от обязательной вакцинации является именно Роспотребнадзор.

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