"Даже Мишустину не известно": Эксперт раскрыл ловушку по штрафам за отказ от вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7000 рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Инициативу прокомментировал директор НЭМИ по безопасности и стратразвитию Дмитрий Ефимов.

Он отметил, что Роспотребнадзор уже поспешил разъяснить: штраф за отказ от вакцинации предусмотрен не для всех, а только для некоторых работников, для которых вакцинация обязательна в силу закона. Речь идёт о тех, кто работает с кровью и биологическими жидкостями человека, занимается уходом за животными и так далее.

И всё вроде бы стройно, но есть один подвох. Дело в том, что КоАП не содержит полный перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Этот перечень правительство может менять своим постановлением по требованию Роспотребнадзора.

Таким образом, в новом КоАПе открывается "дверь Овертона", и никому, даже Мишустину, не известно, что скрывается за ней, - сказал Дмитрий Ефимов специально для Telegram-канала "Мадуро не дура".

Напомним, что инициатором введения штрафов за отказ от обязательной вакцинации является именно Роспотребнадзор.