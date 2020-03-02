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"Даже макеты заказали в Китае": США представили модель гиперзвукового оружия

02 марта 2020, 17:35  •  57 • В мире
В США представили модель наземного гиперзвукового оружия. Согласно заявлению американских военных, новые баллистические ракеты с гиперзвуковой управляемой частью смогут достичь скорости в 5 Махов. Пользователи Сети скептически отнеслись к разработке, отметив, что даже макеты новых ракет Штаты заказали в Китае.
Ракеты получили название LRHW (гиперзвуковое оружие большой дальности), разработчиком выступила компания Lokheed Martin.
В заявленных характеристиках отмечается, что у ракет будет управляемая маневренная боевая часть C-HGB. Именно она станет гиперзвуковой и сможет достигать скорости, в 5 раз превышающей скорость звука. Запускать ракеты планируют с наземных платформ.
Предполагается, что ракеты смогут достигать границ атмосферы и будут недосягаемы для ПВО противника.
Как пишет портал Defence Blog, презентация макетов оружия прошла 27 февраля. Первые экспериментальные образцы должны поступить в армию США в 2023 году.
"Новая система вооружений станет мощным сдерживающим фактором против возможностей противника США", - говорится в материале.
В Сети же, однако, отметили, что "полноразмерные макеты и яркие буклеты с цифрами не являются показателем успехов разработчиков".
"Притом даже макеты заказали в Китае", - добавил Maksim Vorontsoff.
Примечательно, что несколько дней назад исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли заявил об отставании Вашингтона в гиперзвуковом вооружении от Москвы и Пекина. По его словам, успехи России стали огромным вызовом для США.

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