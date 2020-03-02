"Даже макеты заказали в Китае": США представили модель гиперзвукового оружия

Ракеты получили название LRHW (гиперзвуковое оружие большой дальности), разработчиком выступила компания Lokheed Martin.

В заявленных характеристиках отмечается, что у ракет будет управляемая маневренная боевая часть C-HGB. Именно она станет гиперзвуковой и сможет достигать скорости, в 5 раз превышающей скорость звука. Запускать ракеты планируют с наземных платформ.

Предполагается, что ракеты смогут достигать границ атмосферы и будут недосягаемы для ПВО противника.

Как пишет портал Defence Blog, презентация макетов оружия прошла 27 февраля. Первые экспериментальные образцы должны поступить в армию США в 2023 году.

"Новая система вооружений станет мощным сдерживающим фактором против возможностей противника США", - говорится в материале.

В Сети же, однако, отметили, что "полноразмерные макеты и яркие буклеты с цифрами не являются показателем успехов разработчиков".

"Притом даже макеты заказали в Китае", - добавил Maksim Vorontsoff.

Примечательно, что несколько дней назад исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли заявил об отставании Вашингтона в гиперзвуковом вооружении от Москвы и Пекина. По его словам, успехи России стали огромным вызовом для США.