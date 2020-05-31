"Даже Киев должен завидовать": Гаспарян о чикагском угоне лошади во время протестов

На кадрах ролика, который появился в Сети, видно, как чернокожий мужчина, победно крича, скачет на лошади по улицам Чикаго. Прохожие сопровождают хулигана одобрительным криком.

"Такому движу даже Киев должен завидовать", - иронично комментирует происходящее известный журналист, блогер и писатель Армен Гаспарян.

Скриншот: Telegram/Гаспарян

Напомним, что ранее в Миннеаполисе, Нью-Йорке, Чикаго и ряде других американских городов вспыхнули беспорядки, причиной которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб во время задержания, когда полицейский придавил его горло коленом, лишив тем самым воздуха. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейский не стал ослаблять хватку. В 25 американских городах был введён комендантский час. Полиция сообщает о нападении со стороны протестующих.