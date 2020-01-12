|
"Даже капля воды важна в пустыне": СМИ сообщили о тайном канале связи между Ираном и США
12 января 2020, 16:24 • 91 • Политика
СМИ сообщили о тайном канале связи между Ираном и США. Как заявили иранские чиновники, "даже капля воды важна в пустыне".
Американская и иранская стороны вели тайные переговоры, причем посредниками выступало посольство Швейцарии в Тегеране. Об этом журналистам сообщили высокопоставленные госслужащие США и даже Ирана.
Как отметило издание The Wall Street Journal, частные комментарии американских чиновников были куда более продуманными, чем на публике. Обмен посланиями осуществлялся через факс в швейцарском дипведомстве, к которому имело доступ только ограниченное число людей.
Согласно предварительным данным, первое сообщение Тегеран получил уже спустя несколько часов после ликвидации в Ираке генерала КСИР Касема Сулеймани. В нем Белый дом призывал иранскую сторону не добиваться эскалации конфликта.
В ответ иранцы попытались разъяснить свою позицию Вашингтону.
"В пустыне даже капля воды очень важна", - заявил один из чиновников Ирана.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
91
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 января 2020, 00:39
|
06 января 2020, 20:39
|
09 января 2020, 15:09
|
11 января 2020, 20:54
|
07 января 2020, 09:39
|
08 января 2020, 01:54
|
12 января 2020, 03:24