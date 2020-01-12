"Даже капля воды важна в пустыне": СМИ сообщили о тайном канале связи между Ираном и США

Американская и иранская стороны вели тайные переговоры, причем посредниками выступало посольство Швейцарии в Тегеране. Об этом журналистам сообщили высокопоставленные госслужащие США и даже Ирана.

Как отметило издание The Wall Street Journal, частные комментарии американских чиновников были куда более продуманными, чем на публике. Обмен посланиями осуществлялся через факс в швейцарском дипведомстве, к которому имело доступ только ограниченное число людей.

Согласно предварительным данным, первое сообщение Тегеран получил уже спустя несколько часов после ликвидации в Ираке генерала КСИР Касема Сулеймани. В нем Белый дом призывал иранскую сторону не добиваться эскалации конфликта.

В ответ иранцы попытались разъяснить свою позицию Вашингтону.

"В пустыне даже капля воды очень важна", - заявил один из чиновников Ирана.