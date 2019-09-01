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"Даже и не ходил": Навальный честно признается Соловьеву, что "слился с протеста"

01 сентября 2019, 10:54  •  97 • Политика
Алексей Навальный подтвердил телеведущему Владимиру Соловьеву, что "слился" с субботнего протеста в Москве. "Даже и не ходил. Меня бы там арестовали на 30 суток", - честно заявил "борец с режимом".
Блогер и оппозиционер Алесей Навальный признался, что "слился" с несанкционированной акции протеста 31 августа в Москве, потому что побоялся ареста. Об этом "борец с режимом" написал в Twitter в ответ на обвинения телеведущего Владимира Соловьева.
Речь идет о несанкционированной акции протеста на Чистых прудах в Москве, на которую активно призывала выходить ближайшая соратница и юрист Навального - Любовь Соболь. К слову, сама она появилась всего на несколько минут и в окружении толпы охранников, после чего сразу же скрылась с мероприятия на метро.
"Почему не дошли до "прогулки"? Ножки после бега болят?" - поинтересовался Соловьев у Навального в соцсети.
"Даже и не ходил. Меня бы там арестовали на 30 суток", - ответил ему оппозиционер.
"Даже не ходил. Какое же днище", - прокомментировал ответ Навального политолог и публицист Армен Гаспарян.
Напомним, что, по данным полиции, на несанкционированный митинг пришли примерно 750 человек. Участники подрались между собой и разделились на два лагеря, но в целом мероприятие прошло без арестов.
Фото: скриншот Twitter/@navalny

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