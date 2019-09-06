"Даже говорили про теракт с самолетами": Эксперт о русском предупреждении американцам

Недавно вице-президент Вашингтонского центра по национальным интересам Джордж Биби рассказал, что за два дня до теракта в Нью-Йорке 11 сентября российский лидер Владимир Путин звонил Джорджу Бушу-младшему и предупреждал об угрозе. Как отметил Синельников-Оришак, подобная информация появлялась и раньше – спецслужбы России будто бы знали, что готовится масштабный акт терроризма, и пытались привлечь внимание к этому американских коллег.

Однако в Вашингтоне, отмечает американист, не среагировали вовремя – причин тому может быть множество. "Причина вполне могла быть в американском снобизме. Мы тут и сами с усами, и сами всё без вас знаем. Также - огромное количество бюрократии. Информация могла вполне тормознуться на уровне какого-то отдела", - полагает эксперт.

Он отмечает, что есть еще одна неприятная тенденция – в отличие от вышеназванных, более масштабная. "Российские спецслужбы снабжали американцев и другой информацией, которая тоже не всегда воспринималась. Они в этом искали подвох. А с чего это они. Ну, когда ты сам всем делаешь, как бы вещи с двойным, с тройным дном – ты и от других ждешь каких-то таких определенных подвохов", - объяснил ход мыслей американской стороны политолог.

Синельников-Оришак также напомнил, что теракт 9/11 был далеко не первым печальным примером подобной неосмотрительности США. Один из ярчайших примеров из истории – это нападение японцев на базу Перл-Харбор.

"Эскадра японская, между прочим, шла с тех самых Курильских островов, которые сейчас принадлежат нам. И шла она две или три недели, когда американцы ее просто потеряли. Но было ясно, что идет атака на Соединенные Штаты", - говорит американист.

Он напоминает, что об этом Вашингтон пытались предупредить из СССР – Рузвельту передавали сообщения об атаке из Японии. "И ничего сделано не было. Такие вещи – они дают, разумеется, простор для самой различной конспирологии. Американцы просто прохлопали, необъяснимо прохлопали, так сказать, эту вот японскую атаку на Перл-Харбор. Наши предупреждали. Наши предупреждали, по всем каналам информация шла", - констатировал эксперт.