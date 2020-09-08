"Даже если захотят - не смогут": Назван единственный путь отказа от Nord Stream 2

В своём Telegram-канале "Доктор Сосновский" журналист рассказал о некоем документе, в частности справке для правительства, "в которой чёрным по белому упоминают немецкий закон о внешней торговле".

"Итак, участниками проекта являются частные фирмы, а не страна Германия! А государство не может вмешиваться в дела свободного рынка по политическим мотивам", - уточнил он.

При этом Сосновский объясняет, что для отказа от соблюдения этих правил, а значит, для отказа от "Северного потока - 2", "необходимо нарушить закон либо изменить его".

"Как мы понимаем, ни одно, ни другое, невозможно осуществить", - отметил он, однако добавив, что, впрочем, "иезуиты могут всё".

Касательно же возможных санкций в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным высказался и министр экономики Германии Петер Альтмайер. Он отметил, что не знает такого случая, чтобы такая страна, как Россия, меняла свою позицию из-за каких-то санкций. При этом он всё же не исключил введение антироссийских санкций из-за Навального.