|
"Даже если захотят - не смогут": Назван единственный путь отказа от Nord Stream 2
08 сентября 2020, 16:15 • 169 • Политика
Известный журналист и политолог Александр Сосновский назвал единственный путь отказа от Nord Stream 2. При этом он отметил, что противники проекта в реальности, "даже если захотят закрыть, не смогут".
В своём Telegram-канале "Доктор Сосновский" журналист рассказал о некоем документе, в частности справке для правительства, "в которой чёрным по белому упоминают немецкий закон о внешней торговле".
"Итак, участниками проекта являются частные фирмы, а не страна Германия! А государство не может вмешиваться в дела свободного рынка по политическим мотивам", - уточнил он.
При этом Сосновский объясняет, что для отказа от соблюдения этих правил, а значит, для отказа от "Северного потока - 2", "необходимо нарушить закон либо изменить его".
"Как мы понимаем, ни одно, ни другое, невозможно осуществить", - отметил он, однако добавив, что, впрочем, "иезуиты могут всё".
Касательно же возможных санкций в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным высказался и министр экономики Германии Петер Альтмайер. Он отметил, что не знает такого случая, чтобы такая страна, как Россия, меняла свою позицию из-за каких-то санкций. При этом он всё же не исключил введение антироссийских санкций из-за Навального.
169
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 сентября 2020, 22:55
|
06 сентября 2020, 12:55
|
05 сентября 2020, 04:50
|
02 сентября 2020, 08:05
|
02 сентября 2020, 02:35
|
04 сентября 2020, 00:25
|
06 сентября 2020, 18:25