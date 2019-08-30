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"Даже если у вас, господа, в руках нет пробирок": Полянский пригрозил западным странам судом за Сирию

30 августа 2019, 16:39  •  123 • Политика
Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совета Безопасности по ситуации в Сирии пригрозил западным политикам, призывающим сбавить обороты войны с террористами в республике, судом истории. Полянский сравнил их с теми, кто лгал об оружии массового поражения в Ираке.
По мнению Полянского, борцы за западные ценности, которые ради своих геополитических амбиций обрекли на страдание народ целой страны, оперируют заведомо ложной информацией. А их призывы прекратить войну с террористами только разжигают конфликт.
"Даже если у вас, господа, в руках нет пробирок, как у ваших предшественников, лгавших об оружии массового поражения в Ираке, а в арсенале сегодня только ролики из Youtube, по сути, вы от них ничем не отличаетесь", — цитирует Полянского пресс-служба российского постпредства.
По его словам, как только сирийские войска получают преимущество на земле и начинают теснить террористов, западные коллеги "увеличивают градус стенаний и призывов остановить военные действия".
В частности, ранее координатор постпредства Великобритании Стивен Хайки утверждал, что "после недавней эскалации конфликта [сирийский] режим и его союзники убили более 500 гражданских лиц и переместили более 400 тыс." в Идлибе.
"Из 3 млн сирийцев в Идлибе менее 1% относились к террористической группировке "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра")", - продолжил он. По словам Хайки, в Идлибе "остается больше младенцев, чем террористов, и более половины населения, 1,5 млн из 3 млн, - дети".

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