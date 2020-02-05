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"Даже если Россия достроит сама": США вновь припугнули Европу санкциями из-за "Северного потока - 2"
05 февраля 2020, 12:39 • 82 • В мире
США намерены ввести новые санкции против "Северного потока - 2". Такое решение будет принято, если Россия попробует достроить трубопровод, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на американские дипломатические источники.
Если Россия достроит газопровод "Северный поток - 2", причём даже в одиночку, то США грозятся ввести новые санкции. Как выяснили журналисты издания Handelsblatt, Палата представителей и Сенат Конгресса США готовы принять новый санкционный закон из-за этого проекта.
При этом, как пояснили источники издания, новые ограничения могут коснуться и европейских инвесторов. Речь идёт о компаниях, которые задействованы в строительстве, а также о тех, кто захочет покупать газ, поставляемый по этому хабу.
Не исключено, предупреждают инсайдеры, что санкционный пакет может быть введён уже в феврале или марте.
В публикации указывается, что новые угрозы всерьёз обеспокоили европейцев. В концерне Uniper заметили, что следят за развитием ситуации с "Северным потоком - 2".
Власти ФРГ в свою очередь рассчитывают на реализацию проекта "в разумные сроки", хотя и не намерены предоставлять техническую помощь для завершения его строительства.
"Мы делаем ставку на приостановку действия американских санкций, чтобы завершение "Северного потока - 2" больше не затягивалось", - прокомментировал для Handelsblatt германский дипломат.
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