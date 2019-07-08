"Даже если последствия безумия": Песков заявил о позоре грузин, оскорбивших Россию и Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал выходку одиозного грузинского телеведущего, допустившего брань в адрес российского президента Владимира Путина.

Он отметил, что даже если это поведение было спровоцировано кем-либо, тем не менее, оно не достойно грузинского народа.

"Или будь оно последствием абсолютного безумия, конечно же, это не достойно грузинского народа, - заявил Песков. - Это большой позор для грузин".

Он также подчеркнул, что все русофобские выходки в Грузии – это последствия нежелания государства приструнить "экстремистски настроенных молодчиков".

Ранее, напомним, сообщалось, что телеканал "Рустави 2" прекратил вещание из-за угроз недовольных происходящим жителей Тбилиси. Однако после того, как протестующие разошлись, телеканал вновь начал свою работу.