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"Даже если последствия безумия": Песков заявил о позоре грузин, оскорбивших Россию и Путина

08 июля 2019, 14:39  •  227 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает позором для грузин оскорбления РФ в телеэфире.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал выходку одиозного грузинского телеведущего, допустившего брань в адрес российского президента Владимира Путина.
Он отметил, что даже если это поведение было спровоцировано кем-либо, тем не менее, оно не достойно грузинского народа.
"Или будь оно последствием абсолютного безумия, конечно же, это не достойно грузинского народа, - заявил Песков. - Это большой позор для грузин".
Он также подчеркнул, что все русофобские выходки в Грузии – это последствия нежелания государства приструнить "экстремистски настроенных молодчиков".
Ранее, напомним, сообщалось, что телеканал "Рустави 2" прекратил вещание из-за угроз недовольных происходящим жителей Тбилиси. Однако после того, как протестующие разошлись, телеканал вновь начал свою работу.

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