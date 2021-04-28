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"Даже если папа Римский подложит язык": Вассерман предсказал неминуемую участь Зеленского

28 апреля 2021, 16:10  •  191 • Политика
Известный публицист Анатолий Вассерман предсказал неминуемую участь президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, даже заступничество папы Римского не поможет.
Такое мнение Вассерман высказал, комментируя недавнее интервью Зеленского, в котором тот предложил встретиться с президентом России Владимиром Путиным на территории Ватикана.
Публицист отметил, что Путин чётко обозначил свою позицию. Он готов вести переговоры с Зеленским по поводу двусторонних отношений, однако проблему Донбасса Киев должен решать в первую очередь с Донецкой и Луганской народными республиками. Поэтому даже если встреча в Ватикане состоится, она мало что поменяет.
Наш президент, в отличие от украинских, слово держит. И если Владимир Владимирович сказал, что Зеленский должен приехать в Москву и что с ним будут обсуждаться только вопросы взаимоотношений, а не проблемы Донбасса, то так оно и будет. И даже если папа Римский подложит язык под Зеленского, это Зеленскому не поможет, - пояснил Вассерман Царьграду.
К тому же в вопросе Донбасса ничего не поменялось. Москва по-прежнему настаивает на том, чтобы Украина выполнила взятые на себя обязательства по Минским соглашениям, а Киев явно не собирается этого делать, о чём говорит открыто.
Причина, по которой Украина так упорно бойкотирует "Минск-2", довольно проста, считает Вассерман. Этот документ вынуждает Киев отказаться от своих грандиозных планов по строительству собственной нации. Публицист уверен, что как таковой украинской нации не существует, это часть русского народа. Но украинским властям принципиально важна самоидентификация, чтобы отделить себя от России.

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