"Даже ему не стоит говорить": Депутат Журавлев осадил Эрдогана за "украинский" Крым

"Эрдоган - самый восточный из лидеров стран Североатлантического альянса, и он проводит соответствующую политику, - написал депутат ГД РФ Алексей Журавлев. - Но даже ему не стоит в данном случае никогда говорить "никогда".

"Дипломатические отношения с Израилем установлены только 159 странами. 36 государств — членов ООН не имеют с Израилем дипломатических отношений, из них его не признаёт 21 страна. И ничего! Страна живет!" - пишет в комментариях @Amaliliya.

Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара никогда не признавала Крым русским. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.