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"Даже ему не стоит говорить": Депутат Журавлев осадил Эрдогана за "украинский" Крым
08 августа 2019, 14:54 • 222 • Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлев прокомментировал в своем микроблоге заявления турецкого лидера о том, что Анкара не признает Крым российским. "Даже ему не стоит говорить", - осадил его Журавлев.
"Эрдоган - самый восточный из лидеров стран Североатлантического альянса, и он проводит соответствующую политику, - написал депутат ГД РФ Алексей Журавлев. - Но даже ему не стоит в данном случае никогда говорить "никогда".
"Дипломатические отношения с Израилем установлены только 159 странами. 36 государств — членов ООН не имеют с Израилем дипломатических отношений, из них его не признаёт 21 страна. И ничего! Страна живет!" - пишет в комментариях @Amaliliya.
Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара никогда не признавала Крым русским. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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