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"Даже для бронебойного Трампа это пощёчина": Пушков об ответе Палестины на "сделку века" президента США

02 февраля 2020, 19:39  •  105 • Политика
Глава Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем в ответ на "сделку века" Дональда Трампа. "Сделку бросили Трампу на стол и ушли. Даже для бронебойного Трампа это пощёчина", - считает российский сенатор Алексей Пушков.
Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности, после предложения Дональда Трампа заключить "сделку века". Ситуацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Он считает, что "сделка века" окончилась "пшиком". Вокруг неё было много шума, но в итоге явный провал. На отказ США и Израиля от имевшихся соглашений и резолюций глава Палестины разорвал все отношения с этими странами.
"Сделку бросили Трампу на стол и ушли. Даже для бронебойного Трампа это пощёчина", - написал Пушков в Twitter.
Напомним, что "сделка века", которую президент США Дональд Трамп представил 28 января, признаёт Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, не решает принципиальную для палестинцев проблему возвращения беженцев и открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории. Ознакомившись с содержанием этого документа, Махмуд Аббас сообщил, что США "больше не являются другом" Палестины.

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