"Даже для бронебойного Трампа это пощёчина": Пушков об ответе Палестины на "сделку века" президента США

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности, после предложения Дональда Трампа заключить "сделку века". Ситуацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

Он считает, что "сделка века" окончилась "пшиком". Вокруг неё было много шума, но в итоге явный провал. На отказ США и Израиля от имевшихся соглашений и резолюций глава Палестины разорвал все отношения с этими странами.

"Сделку бросили Трампу на стол и ушли. Даже для бронебойного Трампа это пощёчина", - написал Пушков в Twitter.

Напомним, что "сделка века", которую президент США Дональд Трамп представил 28 января, признаёт Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, не решает принципиальную для палестинцев проблему возвращения беженцев и открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории. Ознакомившись с содержанием этого документа, Махмуд Аббас сообщил, что США "больше не являются другом" Палестины.