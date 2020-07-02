"Даже CNN вынуждены признать": В США заявили о безоговорочной победе Путина

Называемый одной из главных пропагандистских машин США телеканал CNN, не раз "отличившийся" русофобскими заявлениями и материалами, вынужден был признать высокий уровень поддержки Путина в России среди жителей страны. Провокационным заголовком издание попыталось в очередной раз поддеть Россию, но вынуждено было констатировать факт - решение принимали всей страной.

"Российские избиратели подавляющим большинством поддерживают уловку президента Владимира Путина править до 2036 года", - гласит дословный перевод заголовка материала телеканала.

"Даже CNN вынуждены признать безоговорочную победу Путина", - отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

Фото: Скриншот Telegram/Владимир Соловьёв

Напомним, что результаты голосования сегодня довели до "истерики" блогера Алексея Навального.