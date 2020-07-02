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"Даже CNN вынуждены признать": В США заявили о безоговорочной победе Путина

02 июля 2020, 16:00  •  96 • Политика
Голосование по поправкам в Конституцию России показало в том числе уровень поддержки президента Владимира Путина среди народа. "Даже CNN вынуждены признать безоговорочную победу Путина", - отметил телеведущий Владимир Соловьёв.
Называемый одной из главных пропагандистских машин США телеканал CNN, не раз "отличившийся" русофобскими заявлениями и материалами, вынужден был признать высокий уровень поддержки Путина в России среди жителей страны. Провокационным заголовком издание попыталось в очередной раз поддеть Россию, но вынуждено было констатировать факт - решение принимали всей страной.
"Российские избиратели подавляющим большинством поддерживают уловку президента Владимира Путина править до 2036 года", - гласит дословный перевод заголовка материала телеканала.
"Даже CNN вынуждены признать безоговорочную победу Путина", - отметил телеведущий Владимир Соловьёв.
Фото: Скриншот Telegram/Владимир Соловьёв
Напомним, что результаты голосования сегодня довели до "истерики" блогера Алексея Навального.

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