Украинский журналист и товарищ Аркадия Бабченко Айдер Муждабаев "разоблачил" мировую сеть "агентов Путина". В своём видеоблоге Муждабаев, известный своим яростным неприятием России, обличил буквально всю мировую политическую элиту, приписав им работу на Кремль.

В частности, нелестной оценки от "медиапророка", как иронично его называет "Утро.ру", удостоился президент Франции Эммануэль Макрон.

По мнению Муждабаева, лидер Пятой республики, который будто бы является "одним из главных агентов Путина сейчас, склоняет Зе к капитуляции уже открыто".

Кроме того, убеждён журналист, даже увольнение Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности президента США было сделано неспроста. По мнению псевдоэксперта, Трамп уволил Болтона якобы за то, что тот был "антипутинским".

Напомним, Болтон освобождён от должности во вторник 10 сентября. Имя нового советника президента США Трамп пообещал назвать 16 сентября.

Американский лидер после увольнения объяснил, что у него с советником по нацбезопасности не совпадали взгляды по ряду политических моментов.