"Даже Бог не сохранил жизнь": Гозман не только оскорбил Победу, но и забыл о героях Великой Отечественной войны

Политик, глава общественного движения "Союз правых сил" Леонид Гозман считает ненормальным написание школьниками писем деду-фронтовику - это одно из заданий, которые дают в школах России в рамках исторического образования. Такой подход, судя по сообщению в Facebook, претит Гозману...

Политик предложил школьникам, участвующим в акции "Письмо прадеду на фронт", писать про ГУЛАГ, штрафбат, заградотряды, расстрелы НКВД и прочие "преступления режима". Послушать Гозмана, так каждый солдат был либо уголовником из штрафбата, либо политзаключённым ГУЛАГа, либо убит заградотрядами и НКВДшниками - просто потому что.

"Пусть напишут прадеду, которого всё это минуло, которому Бог даже сохранил жизнь в той страшной мясорубке. Пусть расскажут ему, что его дом, оставшейся на территории, отданной Сталиным врагу, был сожжён по приказу того же Сталина - чтобы врагу негде было согреться..." - пишет Гозман.

Высказывания Гозмана уже успели оценить публицист и политолог Армен Гаспарян - мы писали об этом чуть раньше или, например, журналист Юлия Витязева.

"Мне очень хочется написать письмо на фронт. Своему прадеду. И рассказать ему о том, что сегодня, спустя 75 лет после Победы, до которой он так и не дожил, есть те, кто чуть ли не ежедневно своим грязным языком оскверняет всё то, за что он без малейшей оговорки отдал свою жизнь. И что потомки тех, кого мой прадед и ещё миллионы таких же, смогли уберечь от смерти, теперь будут плевать в их могилы, пытаясь нивелировать день, который всей большой страной приближали, как могли, - пишет Витязева в телеграм-канале. - Хочу написать о многом. Но не буду этого делать. Просто потому, что у меня есть много других слов, которые я должна сказать своему прадеду, в память о котором осталась единственная фотокарточка. И самое главное слово - это СПАСИБО. За всё, что они сделали тогда и благодаря чему мы смогли родиться и родить поколение уже праправнуков Победы. Которые, хочется верить, несмотря на все попытки воспитать их по новым методичкам, смогут уберечь нашу историю от переписывания и не оставят таким персонажам, как Гозман, ни единого шанса на успех".