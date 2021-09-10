"Даже 10 лет – оптимистичный сценарий": Военный эксперт о "гиперзвуковой" мечте США

Россия разбила вдребезги американские мечты о создании гиперзвукового оружия. "Даже с объединенными усилиями военного блока, появление гиперзвука у США через десять лет — оптимистичный сценарий", - объяснил военный эксперт.

США смогут создать гиперзвуковое оружие не раньше, чем через десять лет, пишет американский журнал The National Interest. Почему американской "гиперзвуковой мечте" не суждено сбыться, объяснил военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что в 2018 году в США заявляли, что создадут гиперзвуковое оружие уже к 2022 году. Американский Конгресс выделил деньги сразу девять соответствующих проектов. Однако уже к 2019 году проектов стало только пять. А к настоящему времени их и вовсе осталось лишь три.

У США пока не получается овладеть этой технологией. Была крылатая ракета, но ее не удается запустить с борта бомбардировщика B-52,

- отметил Алексей Леонков.

Также он привёл отчёт комиссия Счетной палаты при Конгрессе США от 2020 года. В нём говорилось, что у американцев нет прорывных технологий, на основе которых можно было бы создать управляемую гиперзвуковую ракету. В этой связи чиновники посоветовали привлечь к разработке все силы стран НАТО.

Даже с объединенными усилиями военного блока, появление гиперзвука у США через десять лет — оптимистичный сценарий,

- считает военный эксперт.

Он объясняет это тем, что исследования в этой области проводились на Западе лишь на уровнях академических институтов. То есть ни одного более-менее рабочего образца изготовлено не было.

Эксперт добавил, что для успеха США необходимо получить целый ряд промежуточных технологий. Американцы попробовали сделать ставку на технологию искусственного интеллекта для управления гиперзвуковой ракетой, однако пока эта ставка не оправдала себя.

В добавок к этому, у США нет и материалов, необходимых для изготовление гиперзвукового оружия. Поэтому, в связи со всем вышеперечисленным, "гиперзвуковой мечте" американцев о том, чтобы догнать Россию по части этих технологий – не суждено сбыться, сказал Алексей Леонков в беседе с Nation News.