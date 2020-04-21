"Дайте сюда ваши "кровавые деньги": Господдержка на борьбу с властью

Автор:

Кучер Егор

Дело "Седьмой студии" о хищении бюджетных средств, вменяемом режиссёру Кириллу Серебренникову и его соратникам, – это дело-ветеран последних лет. По нему, кажется, высказались уже все, кто мог. Вся "прогрессивная общественность" (она же "рукопожатная", она же "либеральная") объявила дело "новым московским процессом", охотой на ведьм и ещё одной попыткой "режима" погасить огонь протеста и сопротивления.

По делу "Сети" (организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации) та же самая общественность тоже сильно взбунтовалась. Несчастные и ни в чём не виноватые юнцы, не просто невинные, но ещё и пытанные "силовиками", собрали огромное количество "лайков" – не только в соцсетях, но и в достаточно широком движении в их защиту. А их дело также удостоилось войти в список прегрешений – правильно, "режима", так жёстко подавляющего тех, кто просто против него.

Да, но если режим – против, то кто за? Ответ будет удивительный.

Эпизод первый. Онижедети из "Сети"

21 апреля в Санкт-Петербурге продолжилось дело "Сети". Семерым фигурантам огласили приговоры ещё в феврале, назначив сроки заключения от шести до 18 лет. Сейчас суд продолжается в отношении ещё двоих фигурантов.

Анархистов обвинили в организации террористического сообщества, незаконном обороте оружия и покушении на сбыт наркотиков. Участники "Сети" были задержаны ещё в 2017 году в Санкт-Петербурге и Пензе. Одно из главных обвинений – попытка насильственного изменения государственного строя.

Накануне судебного процесса, в конце минувшего года, а особенно после вынесения приговора, развернулась широкая кампания в защиту осуждённых участников группировки. Петицию в защиту членов "Сети" подписали Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Лев Пономарёв и другие. Их освобождения требовал Алексей Навальный. Главным аргументом стали утверждения о грубейшем нарушении некоторыми силовиками законов и правил ведения следствия. Проще говоря, об избиениях и пытках. Именно поэтому к призывам оппозиционеров присоединились многие "нейтральные" правозащитники – и даже вполне лояльные граждане. И многим показалось, что обвинения в "подготовке к свержению строя" притянуты за уши.

Но что же там было, в этой группировке, и "свергали" ли они строй?

Царьград ранее подробно описывал историю садиста и носителя ВИЧ Армана Сагынбаева. За годы участия в "Сети" он изнасиловал и заразил по крайней мере десятерых девушек. Все они описывают его как агрессивного и жестокого человека, который их избивал, угрожал им и склонял к интимной близости. Пострадавшие девушки посвятили своим историям целый сайт. Обратим внимание на главный фактор "успеха" Сагынбаева. Все девушки говорили, что верили ему, потому что считали его "героем", "борцом с режимом" и проч.

Фото: Скриншот страницы people.ru.net

В общем, дело "Сети" получило новый поворот. 4 марта под Рязанью были найдены останки, которые были впоследствии идентифицированы как принадлежащие пропавшей там ещё в 2017 году 19-летней Екатерине Левченко. Как впоследствии стало известно от одного из членов "Сети", Левченко и её молодой человек Артём Дорофеев были убиты, так как отказались примкнуть к группе, но слишком многое знали. Тело Дорофеева нашли спустя восемь месяцев, а тело Левченко – спустя три года. Правда, выяснилось, что ключевую роль в деле "Сети" играли наркотики. Члены группы зарабатывали наркоторговлей, а новых членов – Дорофеева и Левченко – как раз и пытались втянуть в это дело. В общем, из тумана "борцов с кровавым режимом" выступили садисты, наркоманы и убийцы. И даже самые завзятые правозащитники несколько присмирели.

Есть только одна очень неприятная "поправка". Про те самые пытки и избиения. Потому что очень похоже, что было дело. И что некоторые показания из подсудимых были и правда выбиты и выпытаны. В том числе потому, что кому-то хотелось раздуть из мрачной и страшной истории про банду наркоманов и убийц ещё более громкую историю про террористов-заговорщиков.

Именно это обеспечило возможность хайпа для "гонимой" либеральной тусовки. Подрастило мнимое "моральное лидерство" этой тусовки в рядах молодёжи. Предоставило дополнительные аргументы для вовлечения студентов и школьников в ряды буйных навальнистов.

Эпизод второй. Доверенное лицо мэра Москвы на защите собрата по господдержке

20 апреля должно было состояться очередное заседание Мещанского суда Москвы по делу "Седьмой студии" режиссёра Кирилла Серебренникова. Однако оно не состоялось, потому что сам Серебренников, ещё один подозреваемый – Юрий Итин, а также адвокат Ксения Карпинская, словно сговорившись, заболели и экстренно взяли больничные листы. Суд теперь начнёт работу 6 мая.

По делу "Седьмой студии" мы знаем не только об обвинении Серебренникова и его сотрудников в хищении 133 млн рублей из 216 млн, выделенных на проект "Платформа", но и о свидетелях обвинения. На сделку со следствием пошли главный бухгалтер Нина Масляева, признавшаяся в составлении фиктивных договоров, а также Лариса Войкина, уничтожавшая бухгалтерские документы.

Закрыть дело и отпустить всех потребовала целая компания, где все бойцы как на подбор: актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, политик Лев Шлосберг, а также бывший министр финансов, а ныне глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Одним из первых за основателя "оппозиционного" "Гоголь-центра" вступился Алексей Навальный. В 2017 году на разных площадках и на своём сайте он заявил, что Серебренников демонстрировал "лояльность власти", но в спектаклях у него была "фронда". Он назвал и генеральную цель всей акции силовиков против режиссёра: "Главная причина показательного задержания Серебренникова – сделать так, чтобы остальные "мастера культуры" не выпендривались, а быстро бежали записываться в доверенные лица Путина".

Скриншот страницы navalny.com

Как это ни парадоксально, но в защиту режиссёра выступил и другой человек, как раз из числа доверенных лиц. Но не Владимира Путина, а мэра Москвы Сергея Собянина. Речь о Константине Богомолове – худруке театра на Малой Бронной, стильном буржуа наших дней, новаторе обнажённых форм сценического искусства и по совместительству новом супруге Ксении Собчак.

Он уже намекал на "сфабрикованность" дела, чем снискал значительные симпатии оппозиционной тусовки, а точнее, просто хайпанул. И вот для чего:

Хайп может помогать в большем количестве зрительского внимания к каким-то своим театральным, литературным и прочим вещам, это такой странный способ популяризации профессиональной деятельности, которая, возможно, была бы далеко не так популярна, если бы этого хайпа не было,

– признался Богомолов в интервью BFM не далее как в марте этого года.

Летом 2019 года, получив назначение худруком театра на Малой Бронной, он был гостем в программе "Осторожно, Собчак!". Будущая супруга спросила его, занял ли бы он это кресло, если бы не был доверенным лицом мэра. "Не знаю, надеюсь, да… Если бы мне не дали театр, я всё равно остался бы доверенным лицом Собянина", – ответил он.

О постановках "доверенного лица" можно рассказывать долго – но тщательно следя за тем, чтобы тошнота не превысила пределы терпимого. Похабные "шедевры" Богомолова не только похабны (да, бывают примеры отвратительного, но талантливого искусства). Они бездарны и конъюнктурны, они не только растлевают, но и оглупляют публику. Серебренников – говорят, человек небесталанный – ничем не отличается от любимчика мэрии, о его отношении к делу легенды ходят. Нигилист в отношении России и русского искусства, такой же растлитель-конъюнктурщик, как и его защитник, Серебренников вкладывает в своё "творчество" всю свою разрушительную энергию. Но не только. Ещё он вкладывает туда государственные деньги, причём большие.

Это – ключевой момент. "Седьмая студия" – любимое детище московских культуртрегеров. Если бы "Седьмая студия" не получала бы таких обильных вливаний, то вряд ли возникли бы основания для уголовного дела. И – если задуматься – весь комплекс претензий Богомолова и компании к власти состоит именно в этом. Нет, не надо нас преследовать! Мы – оппозиция! Мы – свободное искусство! Нам денежки нужны – дайте! Как же мы без ваших бюджетных средств харчеваться будем?

Вся их "борьба" за свободу – это борьба класса богемных хипстеров за привилегированное положение в современной России, в современной Москве, и борьба небезуспешная. Ксения Собчак, например, начала вести масштабную и дорогую (растлевающую зрителей не слабее спектаклей Богомолова) новую программу на государственном "Первом канале" – "Док-Ток" – в самый прайм-тайм. А "лютый враг" России в её нынешнем виде, России в её истории и действующего российского руководства профессор Андрей Зубов получает деньги от ВГТРК – за профессиональную консультацию творческой группы фильма "Зулейха открывает глаза".

А нам бы следовало глаза, наоборот, открыть. И помочь поднять веки кое-кому в эшелонах государственной власти. Потому что без их помощи и поддержки нашей "несистемной" оппозиции было бы просто не выжить. И тем более – не стать (на самом деле) важной деталью нашей политической системы.