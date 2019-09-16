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"Дайте нам миллиарды, миллиарды и миллиарды": Вместо интеграции с Россией Лукашенко будет скандалить и требовать – политолог

16 сентября 2019, 14:54  •  38 • Политика
Политолог Андрей Суздальцев в беседе с Царьградом прокомментировал сообщения о том, что Россия и Беларусь намерены в 2021-м году перейти на единый налоговый кодекс. Он предрек, что вместо интеграции с Россией Лукашенко будет скандалить и требовать: "Дайте нам миллиарды, миллиарды и миллиарды".
Напомним, страны договорились о глобальной программе экономической интеграции. Политолог Андрей Суздальцев говорит, что за 25 лет у нас никакой интеграции не было.
"Мы план-то сам не видели, а только слышим о нем. Лукашенко говорит: это нам большие расходы, дайте там миллиард, там два миллиарда компенсации, а лучше каждый год. В итоге, мы дошли до того, что мы белорусам в год даем 6—7 миллиардов, - вспоминает эксперт. - А были времена, когда до 10-ти миллиардов давали. Ну, как давали, разными льготами, разными преференциями, разными дотациями. Соглашались на низкие цены, по которым покупали нефть".
Эксперт отмечает, что на 1 января этого года общая сумма дотаций, преференций и разного рода списаний, а также уступок со стороны России экономических составили 126 миллиардов долларов.
"Мы хотим чуть поменять авансовую систему на такую сдельщину. То есть, что-то сделает Белоруссия, в плане интеграции – она вот какой-то ресурс и получила. Но я скажу так, что Александр Григорьевич Лукашенко, во-первых, потребует за свою подпись, а он планирует подписывать где-то около 8-го декабря этот план, он потребует за эту подпись огромные ресурсы, - отмечает Суздальцев в беседе с Царьградом. – Например, компенсацию за налоговый маневр нашей нефтепереработки, цены за газ там на уровне Смоленска, и так далее. Он … будет скандалить. А дальше, что он подпишет – он ничего не сделает".
Эксперт опасает, что ни о каком совместном выполнении этого плана не может быть и речи.
"Это какой-то бесполезный разговор. Человек этот не договороспособен. И он никогда на интеграцию с Россией, которую он считает такой же агрессией, как Украина, не пойдет, - уверен политолог. - Просто нас, как дойную корову, используют 20 с лишним лет. Надо же когда-то пойти навстречу, сказать нам. Ну, мы так не говорим, мы пытаемся отработать все возможные форматы: давайте так сделаем, давайте такие планы".
Суздальцев подчеркивает, что наши власти пытаются всё сделать "как положено".
"Мы же страна очень своеобразная. Мы единственная страна, которая верит в свои документы, которые подписываются с кем-то. Ну, и что, подписали мы с американцами все договора. Они отказались – да и всё. А мы верим в это. Мы любим документы подписывать. Вот, нам бы вот так. … Мы сколько подписали в свое время с Украиной. Ну, и что?", - задает он риторический вопрос.
По мнению эксперта, не будет никаких признаков заявленной интеграции.
"Ничего этого не будет. Будет кризис. Кризис тяжелый, жесткий кризис, - предрекает он. – А потом опять будет вести переговоры, опять обговаривать, и так далее. Будет так же заявлять: я ваш в доску друг и союзник, но дайте мне миллиарды, миллиарды и миллиарды. Вот и всё. То, что он союзник – мы не знаем такого. Мы отзанимались Белоруссией 30 лет – я не знаю, что такое союзная Белоруссия. И не знаю, что она делает как союзник. Нет ни одного примера, за исключением некоторых голосований в ООН, где ничего не принимается в законодательном порядке. Всё. Это проблема – кризис нашего союзничества".

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