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"Дайте ещё борт!": Русские в бунтующих США массово просят вернуть их в Россию - Захарова
06 июня 2020, 18:55 • 177 • Политика
Русские, находящиеся сейчас в бунтующих Соединённых Штатах Америки, массово просят вернуть их домой, в Россию. "Дайте ещё борт!" - приводит официальный представитель МИД Мария Захарова самую популярную просьбу от соотечественников.
По словам Захаровой, вспыхнувшие в США беспорядки спровоцировали резкий рост спроса на возвращение в Россию от граждан. При этом ещё две недели назад США не считались самой горячей точкой в вопросе возвращения соотечественников, рассказала представитель МИД в интервью "Парламентской газете".
Она отметила: несмотря на то что в США "очень непростая и даже трагичная эпидемиологическая ситуация", там работали магазины, были продукты и медикаменты, у многих там родственники и друзья, и люди массово не стремились покинуть Штаты. Однако всё изменилось, когда вспыхнули беспорядки из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего во время задержания полицейскими.
"Вы даже не представляете, какой пошёл спрос на самолёты из США", - сказала Захарова, отметив, что недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами.
"Они говорят только одно: дайте ещё борт", - добавила она.
По словам представителя МИД, с каждым днём количество желающих уехать увеличивается, их можно понять, отметила Захарова.
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