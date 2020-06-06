"Дайте ещё борт!": Русские в бунтующих США массово просят вернуть их в Россию - Захарова

По словам Захаровой, вспыхнувшие в США беспорядки спровоцировали резкий рост спроса на возвращение в Россию от граждан. При этом ещё две недели назад США не считались самой горячей точкой в вопросе возвращения соотечественников, рассказала представитель МИД в интервью "Парламентской газете".

Она отметила: несмотря на то что в США "очень непростая и даже трагичная эпидемиологическая ситуация", там работали магазины, были продукты и медикаменты, у многих там родственники и друзья, и люди массово не стремились покинуть Штаты. Однако всё изменилось, когда вспыхнули беспорядки из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего во время задержания полицейскими.

"Вы даже не представляете, какой пошёл спрос на самолёты из США", - сказала Захарова, отметив, что недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами.

"Они говорят только одно: дайте ещё борт", - добавила она.

По словам представителя МИД, с каждым днём количество желающих уехать увеличивается, их можно понять, отметила Захарова.