"Дайте ему лопату": Украинский премьер объявил амбициозный проект соединения морей

"У нaс eсть нeсколько aмбициозных инфрaструктурных прoектов, о которых мы начинаем коммуницировать", - рассказал премьер. В частности, Украине нужно "попробовать" построить и соединить водным путем Балтийское и Черное моря, пояснил он.

"Это абсолютно реально", - считает Гончарук. По его словам, есть 40 водных путей, по поводу использования которых в проекте Киеву нужно договориться с Польшей и Белоруссией.

При этом, чтобы договориться с этими странами, Киеву надо строить с ними конструктивные отношения, отметил политик. "Мы уже начали это делать", - подчеркнул он на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Дайте ему лопату. Пусть копает канал", - иронизирует пользователь @borshov19 в Twitter.

Скриншот: twitter.com/rianru