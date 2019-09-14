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"Дайте ему лопату": Украинский премьер объявил амбициозный проект соединения морей

14 сентября 2019, 14:09  •  211 • Политика
Премьер-министр Алексей Гончарук объявил о намерении правительства Украины реализовать ряд масштабных проектов по развитию инфраструктуры. Один из них предполагает соединение Балтийского и Черного морей водным маршрутом. "Дайте ему лопату. Пусть копает", - иронизируют пользователи Twitter.
"У нaс eсть нeсколько aмбициозных инфрaструктурных прoектов, о которых мы начинаем коммуницировать", - рассказал премьер. В частности, Украине нужно "попробовать" построить и соединить водным путем Балтийское и Черное моря, пояснил он.
"Это абсолютно реально", - считает Гончарук. По его словам, есть 40 водных путей, по поводу использования которых в проекте Киеву нужно договориться с Польшей и Белоруссией.
При этом, чтобы договориться с этими странами, Киеву надо строить с ними конструктивные отношения, отметил политик. "Мы уже начали это делать", - подчеркнул он на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
"Дайте ему лопату. Пусть копает канал", - иронизирует пользователь @borshov19 в Twitter.
Скриншот: twitter.com/rianru

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