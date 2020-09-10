"Дайте денег на секретную спецоперацию!": Как два француза развели 150 мировых политиков

Оригинальный способ мошенничества придумали два дерзких француза - 55-летний Жильбер Шикли и 36-летний Энтони Лазаревич. Собкор ВГТРК в Бельгии Анастасия Попова рассказала о схеме, по которой действовали аферисты. Как выяснилось, за два года предприимчивые мужчины умудрились обмануть десятки человек.

"Двое французов в течение двух лет умудрялись от имени тогдашнего министра обороны Франции Жан-Ива Ле Дриана разводить мировых политиков и бизнесменов на деньги, требуя срочно перевести средства на офшорные счета во имя секретной спецоперации французского государства", - сообщила журналистка в своём авторском Telegram-канале "Анастасия Попова".

При этом французы ловко маскировались под министра. То, что их просто разводят на деньги, поняли всего несколько человек - те, кто был лично знаком с Ле Дрианом.

"Звонили по видеосвязи, надевали силиконовую маску - и прокатывало! - продолжила рассказ журналистка. - 150 человек попались, от короля Марокко до глав корпораций Total и Vinci, и даже архиепископ Парижа - и тот не заподозрил неладное".

Прокололись мошенники при покупке новой маски на Украине. Шикли, исполнявший роль лжеминистра, отправился в Незалежную за маской князя Монако Альбера II. Тогда же мошенника и взяли.

"Теперь ему дали 10 лет, второму 7. И обязали выплатить компенсацию - 54,6 млн евро на двоих", - резюмировала Попова.