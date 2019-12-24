"Даёт пространство для манёвра": Эксперт оценил условия, при которых США снимут санкции против России

"Единообразие"

Управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак заявил РИА Новости, что документ хотят привести в соответствие с устоявшейся практикой. Только после внесения поправок Минфин США может разработать детализированные санкции. Именно таков был порядок действий, когда речь шла об экономических мерах против Ирана или Кубы.

"Речь идёт о приведении законопроекта к единообразию. Это рамочный закон, который даёт, с одной стороны, пространство для манёвра, а с другой накладывает обязательства по надзору и отчетности перед законодателями на американскую администрацию", - цитирует РИА Новости эксперта.

Суть претензий

Американские сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект о "санкциях из ада" против России, которые определяют условия введения и снятия этих самых санкций. Речь идёт об экономических мерах, которые ввели в ответ на недоказанное "вмешательство" России в американские выборы и так называемую "агрессию" против Украины.

Санкции предложили ввести после того, как американская разведка и Госдеп представят доказательства обоих пунктов. На подготовку доклада - 45 дней.

Напомним, речь идёт о законопроекте, предложенном сенатором Линдси Грэмом, обычно выступающим в качестве активного сторонника Белого дома. Однако именно он представил в начале года законопроект, призванный "наказать" российских граждан и компании за то, что Кремль "нацелился на Украину, вмешивался в выборы 2016 года в США, развил бурную деятельность в Сирии, а также "нападает" на диссидентов"

Сам сенатор Грэм свой законопроект "Акт 2019 года о защите американской безопасности от агрессии Кремля", назвал "санкциями из ада", признав, что предложенный им документ носит очень "агрессивный характер". Со своей стороны, сторонники президента Трампа считают, что "этот документ - просто бред".

На фоне импичмента

Опрошенные Царьградом эксперты снисходительно отнеслись к решению по DASKA. По оценкам специалистов, всё это рассчитано на внутриполитическую борьбу в США.

Экономист Михаил Хазин отметил, что это происходит "в рамках схватки между демократами и республиканцами". Он с сомнением отнесся к тому, что этот пакет санкций в принципе реализуется.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян отметил, что реальной пользы американцам от данных рестрикций, которые они сами признают тщетными, нет.

"Всё, что касается этих санкций, уже настолько оскомину набило нам. Мы должны понимать очень простой факт: всё это делается с единственной целью - для решения внутриполитических вопросов. Реальной какой-то пользы, выхода из этого нет, и они это прекрасно понимают. Сейчас у них обостряется внутренняя борьба", - подчеркнул он.

По словам собеседника Царьграда, все эти заявления - просто информационный повод на фоне новостей о возможном импичменте Трампа.