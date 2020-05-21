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"Давно такого не было": Политтехнолог оценил послание Путина либералам

21 мая 2020, 18:55  •  82 • Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным. "Давно такого не было. Президент Путин либералам: все слухи и вбросы, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию", - комментирует политтехнолог Марат Баширов.
Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам образования. На нём глава государства решительно отверг слухи о том, что вся система образования России перейдёт на "дистанционку". Заявление российского лидера прокомментировал политтехнолог Марат Баширов.
В связи пандемией COVID-19 в России многие учебные заведения были вынуждены перейти на дистанционный формат обучения. На этом фоне появились слухи, что подобный формат сохранится и после снятия всех карантинных ограничений. Глава государства заверил, что это не более чем обычные вбросы и провокации.
"Давно такого не было. Президент Путин либералам: все слухи и вбросы, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию", - комментирует политтехнолог Марат Баширов на своём Telegram-канале "Политджойстик".
Также на совещании было объявлено о том, что ЕГЭ по всей стране пройдёт 29 июня. Сдавать будут те, кто собирается поступать в этом году. При этом все ученики в любом случае до 15 июня получат аттестаты. Экзамены для девятиклассников решено отменить. Призыв в армию для выпускников в этом году тоже отложат.
Кроме того, зачисление в вузы стартует в августе. Но если есть веские причины, ЕГЭ можно сдать тогда же и, как и другие абитуриенты, начать учиться в сентябре. Текущий учебный год в вузах планируется завершить в первой половине июля.
Вдобавок на поддержку образования, здравоохранения и науки выделят 41,4 млрд рублей. А Минобрнауки выделит дополнительные бюджетные места в университетах - как минимум 60% выпускников смогут претендовать на поступление на "бюджет".

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