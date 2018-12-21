"Давно пора", предупреждали "неоднократно": Мария Захарова о проверке телеканала BBC в России

Мария Захарова оценила сообщение о проверке Роскомнадзором телеканала BBC на соответствие работы законодательству нашей страны. "Давно пора", - говорит дипломат, а также добавляет, о реакции Россия предупреждала "неоднократно".

Роскомнадзор в ответ на вынесение британским Ofcom решения о нарушении RT правил вещания заявил о начале проверки канала BBC World News, а также ресурсов канала в интернете. Решение ведомства оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат полагает, подобная проверка напрашивалась давно. И другого выхода, по большому счету, не было. В то же время журналистам BBC Мария Захарова сочувствует, поскольку многие из них действительно добросовестно исполняют свою работу.

"Но грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ (постоянная пропаганда против телеканала RT, попытки дискредитация наших журналистов и т. д.) не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа", - резюмирует Мария Захарова.

Дипломат напоминает, Москва неоднократно предупреждала о принятии мер. А сейчас решение наконец реализуется.