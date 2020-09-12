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"Давление, которое является результатом истерии": Сербия отменила 200 совместных военных акций

12 сентября 2020, 01:50  •  65 • Политика
Власти Сербии были вынуждены отменить 200 совместных военных акций, запланированных на ближайшие полгода. В частности, Белград отменил военные учения с Белоруссией. В республике пожаловались на давление со стороны Евросоюза, "которое является результатом истерии".
Об этом сообщил министр обороны Сербии Александар Вулин. По его словам, стране пришлось поставить крест на восьми военных учениях с участием иностранных войск, которые должны были состояться в ближайшие шесть месяцев. Сорванными оказались мероприятия с Белоруссией, Россией, США, КНР, НАТО, ОДКБ и самим Евросоюзом.
При этом Вулин заявил, что требования, выдвинутые Брюсселем, являются бессмысленным политическим давлением на страну.
"Сербия находится под страшным и незаслуженным давлением Европейского союза. Давление, не имеющее никакого смысла, является результатом истерии, которая определяет политические решения и направления больших и мощных стран", - приводит слова министра пресс-служба возглавляемого им оборонного ведомства.
Отметим, что Сербия вынуждена соблюдать выдвигаемые Евросоюзом требования, поскольку с 2012 года является кандидатом для вступления в организацию. Брюссель приветствовал решение Белграда отказаться от военных мероприятий и заявил, что страна должна ориентироваться на политику ЕС, если хочет стать членом европейского сообщества.

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