"Давление, которое является результатом истерии": Сербия отменила 200 совместных военных акций

Об этом сообщил министр обороны Сербии Александар Вулин. По его словам, стране пришлось поставить крест на восьми военных учениях с участием иностранных войск, которые должны были состояться в ближайшие шесть месяцев. Сорванными оказались мероприятия с Белоруссией, Россией, США, КНР, НАТО, ОДКБ и самим Евросоюзом.

При этом Вулин заявил, что требования, выдвинутые Брюсселем, являются бессмысленным политическим давлением на страну.

"Сербия находится под страшным и незаслуженным давлением Европейского союза. Давление, не имеющее никакого смысла, является результатом истерии, которая определяет политические решения и направления больших и мощных стран", - приводит слова министра пресс-служба возглавляемого им оборонного ведомства.

Отметим, что Сербия вынуждена соблюдать выдвигаемые Евросоюзом требования, поскольку с 2012 года является кандидатом для вступления в организацию. Брюссель приветствовал решение Белграда отказаться от военных мероприятий и заявил, что страна должна ориентироваться на политику ЕС, если хочет стать членом европейского сообщества.