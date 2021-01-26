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"Давить на корню"! Почерк киевских кукловодов обнаружили в России. Готовятся облавы на силовиков?

26 января 2021, 13:20  •  338 • Политика
Почерк киевских кукловодов, приложивших руку и к протестам в Белоруссии, обнаружили уже в России. "Требующие справедливости" активисты неизвестного происхождения, вероятно, начали готовить облавы на силовиков, контролировавших порядок на незаконных акциях в поддержку блогера Алексея Навального. Провокационные паблики про "карателей" призывают "давить на корню".
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц сообщил о появлении в Telegram паблика про российских "карателей", куда намерены "сливать" данные силовиков, - по аналогии с таким же пабликом в Белоруссии и украинским "Миротворцем".
"Канал уже публикует личные данные силовиков, которые участвовали в пресечении незаконных акций в субботу", - написал он.
"Расскажите мне, что не надо сравнивать московские и минские протесты, что это другое", - отмечает Коц, подчёркивая, что не удивится, если узнает, что эти паблики ведут одни и те же люди.
"И не удивлюсь, если из Киева", - написал Коц.
При этом военкор призвал не церемониться с такими ресурсами и "давить на корню".
"Вычислять и судить - показательно и жёстко", - подчеркнул он.

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