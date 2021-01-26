"Давить на корню"! Почерк киевских кукловодов обнаружили в России. Готовятся облавы на силовиков?

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц сообщил о появлении в Telegram паблика про российских "карателей", куда намерены "сливать" данные силовиков, - по аналогии с таким же пабликом в Белоруссии и украинским "Миротворцем".

"Канал уже публикует личные данные силовиков, которые участвовали в пресечении незаконных акций в субботу", - написал он.

"Расскажите мне, что не надо сравнивать московские и минские протесты, что это другое", - отмечает Коц, подчёркивая, что не удивится, если узнает, что эти паблики ведут одни и те же люди.

"И не удивлюсь, если из Киева", - написал Коц.

При этом военкор призвал не церемониться с такими ресурсами и "давить на корню".

"Вычислять и судить - показательно и жёстко", - подчеркнул он.