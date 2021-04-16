|
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "украинской истерикой"
16 апреля 2021, 00:45 • 78 • Политика
Россия на время военных учений перекрывает проход для военных и гражданских кораблей в Черном море. Интернет-пользователи, заранее предвидя эмоциональную реакцию Киева, предлагают свой способ отвадить неугодных: "Дави их...".
Часть акватории Черного моря будет закрыта до октября на время учений. Ограничения будут введены с конца апреля и по октябрь текущего года. В Киеве уже выразили недовольство этим решением России.
В частности, в украинском МИД заявили, что расценивают это объявление как "грубое нарушение права на свободу судоходства".
В Сети же напротив предлагают даже более дерзкие методы, чтобы отвадить неугодные суда от наших вод.
"Дави их..." – написал один из пользователей в телеграм, напоминая про керченскую провокацию украинцев.
Военный эксперт Борис Рожин в своем канале указывает, что реакция Киева на планы Москвы уже говорит о многом.
"Как кучно пошло. Россия закрывает Керченский пролив для прохода военных кораблей с 24 апреля по 31 октября под предлогом военных учений. Гражданские корабли могут как и ранее проходить через него. Пока что. В 2018-м году с этой методикой уже знакомили Порошенко.
МИД Украины уже закатил истерику про "российскую агрессию". Ждем прорыва "волчьих стай", - написал он.
Впрочем, комментаторы убеждены, что Россия будет действовать жестко в отношении нарушителей.
"Не вижу смысла не топить их в этот раз", - отметил один из обсуждающих под постом.
"В прошлый раз когда укры устроили провокацию можно было обойтись навалом. Есть опасность, что они могут пойти на это снова, дабы выставить нас агрессором", - замечает другой комментатор.
Напомним, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 апреля 2021, 00:00
|
09 апреля 2021, 14:45
|
11 апреля 2021, 14:25
|
09 апреля 2021, 07:25
|
11 апреля 2021, 02:30
|
11 апреля 2021, 08:00
|
11 апреля 2021, 01:35