"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "украинской истерикой"

Россия на время военных учений перекрывает проход для военных и гражданских кораблей в Черном море. Интернет-пользователи, заранее предвидя эмоциональную реакцию Киева, предлагают свой способ отвадить неугодных: "Дави их...".

Часть акватории Черного моря будет закрыта до октября на время учений. Ограничения будут введены с конца апреля и по октябрь текущего года. В Киеве уже выразили недовольство этим решением России.

В частности, в украинском МИД заявили, что расценивают это объявление как "грубое нарушение права на свободу судоходства".

В Сети же напротив предлагают даже более дерзкие методы, чтобы отвадить неугодные суда от наших вод.

"Дави их..." – написал один из пользователей в телеграм, напоминая про керченскую провокацию украинцев.

Военный эксперт Борис Рожин в своем канале указывает, что реакция Киева на планы Москвы уже говорит о многом.

"Как кучно пошло. Россия закрывает Керченский пролив для прохода военных кораблей с 24 апреля по 31 октября под предлогом военных учений. Гражданские корабли могут как и ранее проходить через него. Пока что. В 2018-м году с этой методикой уже знакомили Порошенко.

МИД Украины уже закатил истерику про "российскую агрессию". Ждем прорыва "волчьих стай", - написал он.

Впрочем, комментаторы убеждены, что Россия будет действовать жестко в отношении нарушителей.

"Не вижу смысла не топить их в этот раз", - отметил один из обсуждающих под постом.

"В прошлый раз когда укры устроили провокацию можно было обойтись навалом. Есть опасность, что они могут пойти на это снова, дабы выставить нас агрессором", - замечает другой комментатор.

Напомним, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря.