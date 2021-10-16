"Дави его, ...!", украинская версия. Кулеба грозит России Гаагой

Глава МИД Украины Кулеба пообещал "юридически задавить" Россию в Гааге. Он, видимо, забыл, что с фразой "Дави его, ...!" русские моряки брали в плен украинских.

Украина сможет "задавить" Россию юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Керченском проливе. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Речь идёт о военной провокации Украины против России, которая произошла в 2018 году. Три украинских военных корабля попытались без разрешения проникнуть в русские территориальные воды, но были остановлены и задержаны вместе с их экипажами. После инцидента Киев подал на Москву в суд в Гааге.

Мы давим железной логикой юридических аргументов... Красиво и согласно международному праву. Пусть это займёт немного больше времени...

- заявил в субботу, 16 октября, глава МИД Украины.

Напомним, что фраза "Дави его, ...!" стала крылатой после публикации видеозаписи задержания украинских кораблей русскими пограничниками в районе Керченского пролива. Её произнёс один из русских моряков во время тарана украинского судна.