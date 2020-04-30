"Дави его, ...": Корабли и самолёты Китая проучили технику США

Военное командование Китая готово продемонстрировать видео, как показательно усмирили американских моряков, попытавшихся создать провокацию близ Сиша.

Как сообщалось ранее, ракетный эсминец USS Barry вошёл в воды архипелага Сиша, который был недавно включён в состав территории Китая. На это в Китае отреагировали незамедлительно, направив боевые корабли ВМС КНР и авиацию.

Как отметил один из аналитиков китайского информационного издания Sina, очевидно, что Пекин, вооружившись принципом "дави его", показал Вашингтону свою решимость и намерение отстаивать свои интересы.

"То, что американский флот вынужденно отступил, уже является очень умным решением, особенно против значительно превосходящих сил", - заметил специалист.

По предположению эксперта, не исключено, что если США зайдут слишком далеко в намерениях испытать терпение КНР, то "просто потеряют часть своего флота".

По оценкам знатоков военной сферы, этот инцидент не может не вызывать беспокойства: провокационные действия США могут привести к ответным действиям Китая, и всё может закончиться военным конфликтом ядерных держав, сообщает People's Daily.