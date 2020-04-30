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"Дави его, ...": Корабли и самолёты Китая проучили технику США

30 апреля 2020, 22:10  •  206 • В мире
Опасные манёвры американского эсминца USS Barry близ архипелага Сиша едва не обернулись трагедией, в первую очередь для американских моряков. Китайские военные, заметив провокацию США, устроили показательную порку по принципу "Дави его, ..." - едва не протаранив иностранный эсминец.
Военное командование Китая готово продемонстрировать видео, как показательно усмирили американских моряков, попытавшихся создать провокацию близ Сиша.
Как сообщалось ранее, ракетный эсминец USS Barry вошёл в воды архипелага Сиша, который был недавно включён в состав территории Китая. На это в Китае отреагировали незамедлительно, направив боевые корабли ВМС КНР и авиацию.
Как отметил один из аналитиков китайского информационного издания Sina, очевидно, что Пекин, вооружившись принципом "дави его", показал Вашингтону свою решимость и намерение отстаивать свои интересы.
"То, что американский флот вынужденно отступил, уже является очень умным решением, особенно против значительно превосходящих сил", - заметил специалист.
По предположению эксперта, не исключено, что если США зайдут слишком далеко в намерениях испытать терпение КНР, то "просто потеряют часть своего флота".
По оценкам знатоков военной сферы, этот инцидент не может не вызывать беспокойства: провокационные действия США могут привести к ответным действиям Китая, и всё может закончиться военным конфликтом ядерных держав, сообщает People's Daily.

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