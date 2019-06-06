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"Давайте вернем рынку его былое величие": Глава Роснефти тонко сыронизировал над санкциями США

06 июня 2019, 15:39  •  53 • Политика
Глава Роснефти Игорь Сечин в ходе сессии ПМЭФ, комментируя состояние энергетического рынка сегодня, отметил, что энергетика стала "первой заложницей" политической повестки. И тонко сыронизировал над санкциями США - перефразируя слова американского президента Дональда Трампа, призвал участников форума: "Давайте вернем рынку его былое величие".
Тему американских санкций затронул во время своего выступления глава Роснефти Игорь Сечин ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В частности, он напомнил о том, что под рестрикции Соединённых Штатов попадают не только "страны-изгои", но и партнёры Америки. В результате постоянно разрастающихся санкций блокируются и возможности компаний-конкурентов из других государств.
"США стремятся не только ускорить свое собственное экономическое развитие, но и затормозить количественный и качественный рост основных конкурентов", - пояснил Сечин.
По его мнению, это приведёт Штаты к утрате их "морального лидерства" на открытом рынке.
"Исторически эта страна была одним из основных идеологов открытого рынка и конкуренции", - напомнил глава Роснефти.
Рассуждая о том, в каком состоянии сегодня находится энергетический рынок, эксперт отметил, что энергетика стала "первой заложницей" политической повестки. И тонко сыронизировал над американскими санкциями, перефразируя слова из лозунга президента США Дональда Трампа о "великой Америке".
"Давайте вернем рынку его былое величие", - призвал участников форума Сечин. - Или, если хотите, Make the market great again".
Он пояснил, что хотел бы, чтобы эти слова стали лейтмотивом сессии ПМЭФ "и, может быть, даже общей последующей работы".

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