В понедельник в центре украинской столицы прошли массовые акции националистов. Участники требовали от президента Владимира Зеленского отказаться от разведения сил в Донбассе, а также искать разрешение конфликта вне Минских соглашений и "формулы Штайнмайера".

Сообщалось, что нацистская массовка, вышедшая на акции под флагами "Свободы", открыто оплачивалась представителями экс-губернатора Львовской области Синютки.

В ходе акции возле Нацбанка Украины было взорвано несколько шумовых гранат. После этого появилась информация о том, что украинские нацисты из Нацкорпуса и группировки С14 якобы готовятся штурмовать офис президента.

"Давайте уже, не тормозите. Донбасс этого ждёт не дождётся, чтобы наконец-то официально свалить из вашего перитонита, который и резать уже поздно", - пишет по этому поводу телеграм-канал "Голос Мордора".

Однако, как сообщают авторы украинского телеграм-канала "Шаурма Зеленского", они связались с лидером группировки С14 Евгением Карасем, который заявил им, что они не собираются ничего штурмовать.

По сведениям источников украинских телеграмеров, сегодня могут ещё произойти "небольшие провокации отдельных перевозбудившихся участников". Однако ничего серьёзного украинские нацисты не планируют.