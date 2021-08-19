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"Давайте уж сразу": Соловьёв подсказал ЕС, как "наказать" Россию за провал НАТО в Афганистане
19 августа 2021, 14:10 • 164 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв подсказал ЕС, как "наказать" Россию и Китай за провал миссии НАТО в Афганистане, прокомментировав слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Страны ЕС не должны позволить Москве или Пекину взять контроль над ситуацией в Афганистане или оказать на неё влияние, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, главы министерств иностранных дел Евросоюза встретились и обсудили ситуацию в Афганистане и пришли к единому мнению по тому, как ЕС должен себя вести.
"Мы не должны позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Необходимо действовать", - подчеркнул Боррель.
Это высказывание прокомментировал ведущий Владимир Соловьёв, предложив ЕС сразу "наказать" Россию и Китай.
"Не должны позволить! Как-то недостаточно жёстко звучит. Давайте уж сразу вводите санкции против России и Китая за провал 20-летней миссии НАТО в Афганистане!", - иронично написал журналист в своём Telegram-канале.
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