"Давайте уж сразу": Соловьёв подсказал ЕС, как "наказать" Россию за провал НАТО в Афганистане

Телеведущий Владимир Соловьёв подсказал ЕС, как "наказать" Россию и Китай за провал миссии НАТО в Афганистане, прокомментировав слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Страны ЕС не должны позволить Москве или Пекину взять контроль над ситуацией в Афганистане или оказать на неё влияние, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, главы министерств иностранных дел Евросоюза встретились и обсудили ситуацию в Афганистане и пришли к единому мнению по тому, как ЕС должен себя вести.

"Мы не должны позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Необходимо действовать", - подчеркнул Боррель.

Это высказывание прокомментировал ведущий Владимир Соловьёв, предложив ЕС сразу "наказать" Россию и Китай.

"Не должны позволить! Как-то недостаточно жёстко звучит. Давайте уж сразу вводите санкции против России и Китая за провал 20-летней миссии НАТО в Афганистане!", - иронично написал журналист в своём Telegram-канале.