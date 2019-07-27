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"Давайте спокойно, по-семейному поговорим": Путин обсудил с родными погибших на "Лошарике" их будущее
27 июля 2019, 23:24 • 86 • Политика
Президент России Владимир Путин обсудил на встрече с родными погибших на "Лошарике" их будущее. "Давайте спокойно, по-семейному поговорим", - отметил он.
Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с членами семей моряков-подводников, погибших в результате пожара в Баренцевом море. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Напомним, инцидент произошел в начале июля в территориальных водах России. Согласно предварительным данным, в ходе проведения батиметрических измерений на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата АС-31 ("Лошарик") начался пожар. Система вентиляции разнесла ядовитый дым по отсекам, а отдыхавшие после дежурства моряки не успели надеть защитные дыхательные аппараты.
В результате аварии 14 человек получили смертельное отравление продуктами горения. Позднее было принято решение о награждении некоторых из них посмертно.
Непосредственно на встречу с главой государства прибыли члены семей 13 из 14 погибших офицеров.
"Что-то еще можно дополнительно сделать для вас, для детей, для их будущего. Давайте спокойно, по-семейному поговорим", - заявил глава государства.
Владимир Путин вновь выразил свои соболезнования родственникам моряков. Кроме того, он обсудил меры, которые Министерство обороны России предпринимает для оказания им помощи.
"На что-то нужно дополнительно обратить внимание, где-то что-то еще дополнительно сделать для вас, для детей - для их будущего", - пояснил он.
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