"Давайте спокойно, по-семейному поговорим": Путин обсудил с родными погибших на "Лошарике" их будущее

Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с членами семей моряков-подводников, погибших в результате пожара в Баренцевом море. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Напомним, инцидент произошел в начале июля в территориальных водах России. Согласно предварительным данным, в ходе проведения батиметрических измерений на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата АС-31 ("Лошарик") начался пожар. Система вентиляции разнесла ядовитый дым по отсекам, а отдыхавшие после дежурства моряки не успели надеть защитные дыхательные аппараты.

В результате аварии 14 человек получили смертельное отравление продуктами горения. Позднее было принято решение о награждении некоторых из них посмертно.

Непосредственно на встречу с главой государства прибыли члены семей 13 из 14 погибших офицеров.

"Что-то еще можно дополнительно сделать для вас, для детей, для их будущего. Давайте спокойно, по-семейному поговорим", - заявил глава государства.

Владимир Путин вновь выразил свои соболезнования родственникам моряков. Кроме того, он обсудил меры, которые Министерство обороны России предпринимает для оказания им помощи.

"На что-то нужно дополнительно обратить внимание, где-то что-то еще дополнительно сделать для вас, для детей - для их будущего", - пояснил он.