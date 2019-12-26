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"Давайте с Гитлером ещё обсудите": Президент Грузии заявила, что ей нужен "совет", участвовать ли в параде Победы

26 декабря 2019, 08:24  •  235 • В мире
Президент Грузии Саломе Зурабишвили никак не может решить, принять ли ей приглашение на парад Победы в Москве в 2020 году. После долгих колебаний политик заявила, что хочет обсудить своё участие с Владимиром Зеленским во время визита на Украину. В Рунете считают это решение абсурдным и странным. "Давайте с Гитлером ещё обсудите", - жёстко прокомментировали в Telegram-канале "Пул №3".
Президент Грузии никак не может решить, ехать на парад Победы в Москву к 75-летнему юбилею окончания Великой Отечественной войны или проигнорировать приглашение. После долгих колебаний Саломе Зурабишвили заявила, что ей нужен "совет". Этот вопрос она обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего предстоящего визита на Украину.
В Сети это вызвало негативную реакцию. В Рунете не понимают, какой совет может быть, когда речь идёт о праздновании Победы в Великой Отечественной войне. "Давайте с Гитлером ещё обсудите", - жёстко прокомментировали в Telegram-канале "Пул №3".
До этого своё участие в параде Победы подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон. О возможном приезде в Москву говорил и президент США Дональд Трамп. Правда, окончательное подтверждение от американского лидера ещё не получено.
Отказ любого лидера республик бывшего СССР от визита в Москву на 75-летие Победы президент России Владимир Путин воспринимает как ошибку. Если они не хотят нанести визит, значит, не уважают павших в годы Великой Отечественной войны.Таким образом президент России ответил на вопрос журналистов в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

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