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"Давайте признаем Пушилина президентом Украины": Холмогоров нашёл ответ на провокацию Трампа в Венесуэле

25 января 2019, 01:39  •  80 • Политика
Публицист Егор Холмогоров предложил признать президентом Украины главу ДНР Дениса Пушилина в ответ на провокацию президента США Дональда Трампа с признанием главой Венесуэлы президента-самозванца Хуана Гуайдо.
На фоне признания президентом США Дональдом Трампом лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы при наличии действующего главы страны Николаса Мадуро публицист Егор Холмогоров выступил с встречным предложением. Он призвал Россию признать главу Донецкой народной республики президентом Украины.
"А давайте признаем Пушилина президентом Украины? Что нам стоит? К чему стесняться?" - написал он на своей странице в Twitter.
"Была такая мысль. Жаль, Захарченко нет!((( Басурина тоже неплохо", - поддерживают люди в комментариях.
Напомним, что 23 января оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил себя "новым" президентом Венесуэлы. Его тут же признали США и их страны-сателлиты. Также Вашингтон потребовал от законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро сложить с себя полномочия и передать всю власть оппозиционеру.
А давайте признаем Пушилина президентом Украины? Что нам стОит? К чему стесняться?
— Egor Holmogorov (@holmogorov) 23 января 2019 г.

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