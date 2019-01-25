|
"Давайте признаем Пушилина президентом Украины": Холмогоров нашёл ответ на провокацию Трампа в Венесуэле
25 января 2019, 01:39 • 80 • Политика
Публицист Егор Холмогоров предложил признать президентом Украины главу ДНР Дениса Пушилина в ответ на провокацию президента США Дональда Трампа с признанием главой Венесуэлы президента-самозванца Хуана Гуайдо.
На фоне признания президентом США Дональдом Трампом лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы при наличии действующего главы страны Николаса Мадуро публицист Егор Холмогоров выступил с встречным предложением. Он призвал Россию признать главу Донецкой народной республики президентом Украины.
Напомним, что 23 января оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил себя "новым" президентом Венесуэлы. Его тут же признали США и их страны-сателлиты. Также Вашингтон потребовал от законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро сложить с себя полномочия и передать всю власть оппозиционеру.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
80
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 января 2019, 19:09
|
24 января 2019, 01:24
|
20 января 2019, 02:09
|
21 января 2019, 13:54
|
24 января 2019, 14:24
|
18 января 2019, 14:24
|
23 января 2019, 17:09