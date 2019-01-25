"Давайте признаем Пушилина президентом Украины": Холмогоров нашёл ответ на провокацию Трампа в Венесуэле

На фоне признания президентом США Дональдом Трампом лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы при наличии действующего главы страны Николаса Мадуро публицист Егор Холмогоров выступил с встречным предложением. Он призвал Россию признать главу Донецкой народной республики президентом Украины.

"А давайте признаем Пушилина президентом Украины? Что нам стоит? К чему стесняться?" - написал он на своей странице в Twitter.

"Была такая мысль. Жаль, Захарченко нет!((( Басурина тоже неплохо", - поддерживают люди в комментариях.