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"Давайте перестанем заниматься фигнёй": Доктор Комаровский предостерёг от "народных" средств
14 октября 2021, 18:35 • 25 • Политика
Доктор Комаровский призвал не использовать для лечения бронхита антибиотики, ингаляцию картошкой, а также жир барсука и козы. "Ребята, вам делать нечего? Давайте пожалеем несчастных барсуков и перестанем заниматься фигнёй", - призвал врач.
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о правильном лечении бронхита и предостерёг о "народных" средств. По его словам, для победы над болезнью достаточно следовать простым указаниям.
Доктор Комаровский отметил, что самое главное - это не дать слизи в бронхах засохнуть, так как это может привести к развитию пневмонии. Чтобы этого не произошло, врач советует пить максимальное количество жидкости и поддерживать холодный и влажный воздух в помещении.
- дал рекомендацию доктор Комаровский.
Также он призвал ни в коем случае не начинать пить антибиотики и лечиться "народными" средствами. Врач отметил, что часто пить и проветривать помещение вполне достаточно, чтобы справиться с болезнью. Однако многие пациенты не считают это лечением и начинают выдумывать что-то ещё.
- призвал доктор.
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