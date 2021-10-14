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"Давайте перестанем заниматься фигнёй": Доктор Комаровский предостерёг от "народных" средств

14 октября 2021, 18:35  •  25 • Политика
Доктор Комаровский призвал не использовать для лечения бронхита антибиотики, ингаляцию картошкой, а также жир барсука и козы. "Ребята, вам делать нечего? Давайте пожалеем несчастных барсуков и перестанем заниматься фигнёй", - призвал врач.
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о правильном лечении бронхита и предостерёг о "народных" средств. По его словам, для победы над болезнью достаточно следовать простым указаниям.
Доктор Комаровский отметил, что самое главное - это не дать слизи в бронхах засохнуть, так как это может привести к развитию пневмонии. Чтобы этого не произошло, врач советует пить максимальное количество жидкости и поддерживать холодный и влажный воздух в помещении.
Можно пить молоко, компот, воду, квас. Любые напитки, даже коричневые. Много пить - это раз. Второе - тепло одеться, но в комнате должно быть не больше 20 градусов и влажность - 40-60%,
- дал рекомендацию доктор Комаровский.
Также он призвал ни в коем случае не начинать пить антибиотики и лечиться "народными" средствами. Врач отметил, что часто пить и проветривать помещение вполне достаточно, чтобы справиться с болезнью. Однако многие пациенты не считают это лечением и начинают выдумывать что-то ещё.
Дома ножки попарить, картошкой подышать, намазать грудь жиром барсука, а спину - жиром несчастной козы. Ребята, вам делать нечего? Давайте пожалеем несчастных барсуков и перестанем заниматься фигнёй,
- призвал доктор.

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