МИД России заявил о двойных стандартах в докладе США о правах человека. А Мария Бутина показала, как на самом деле обращаются с людьми в Америке. "Госдеп же так недоволен "пыточными условиями" Навального, так давайте им его отдадим в нормальные, гуманные условия!" – съязвила Бутина.

Доклад госдепа США о ситуации с правами человека в России пропитан двойными стандартами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Наглядную иллюстрацию к её словам предоставила Мария Бутина.

Она опубликовала фотографию из американской тюрьмы Northern Neck Regional Jail. На снимке изображена секция booking, где держат заключённых на время приёма и оформления. Предполагается, что заключённые находятся там лишь на короткое время. Однако из-за нехватки мест в камерах, люди застревают в этой секции надолго.

Госдеп же так недоволен "пыточными условиями" Навального, так давайте им его отдадим в нормальные, гуманные условия!

- комментирует фото Мария Бутина.

Напомним, что Бутина больше года провела в американских тюрьмах из-за обвинений в том, что она является "российским агентом влияния". Девушке пришлось признать вину, чтобы вырваться из американской тюремной системы и вернуться в Россию.