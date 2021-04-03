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"Давайте отправим Навального туда": Бутина показала реальные "пыточные условия" тюрем США
03 апреля 2021, 20:20 • 197 • Политика
МИД России заявил о двойных стандартах в докладе США о правах человека. А Мария Бутина показала, как на самом деле обращаются с людьми в Америке. "Госдеп же так недоволен "пыточными условиями" Навального, так давайте им его отдадим в нормальные, гуманные условия!" – съязвила Бутина.
Доклад госдепа США о ситуации с правами человека в России пропитан двойными стандартами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Наглядную иллюстрацию к её словам предоставила Мария Бутина.
Она опубликовала фотографию из американской тюрьмы Northern Neck Regional Jail. На снимке изображена секция booking, где держат заключённых на время приёма и оформления. Предполагается, что заключённые находятся там лишь на короткое время. Однако из-за нехватки мест в камерах, люди застревают в этой секции надолго.
- комментирует фото Мария Бутина.
Напомним, что Бутина больше года провела в американских тюрьмах из-за обвинений в том, что она является "российским агентом влияния". Девушке пришлось признать вину, чтобы вырваться из американской тюремной системы и вернуться в Россию.
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