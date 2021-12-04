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"Давайте испортим ребятам выходной": Захарова раскрыла, как Bild составляла карту "нападения России"

04 декабря 2021, 23:50  •  113 • Политика
Немецкая Bild сообщила, что в Европе ждут атаки России на Украину в январе-феврале 2022 года, и опубликовала карту вторжения. Захарова выяснила, чем вдохновлялись немецкие журналисты. "А давайте испортим ребятам выходной?" - предложила дипломат.
Россия нападёт на Украину зимой 2022 года, пишет немецкое издание Bild. Газета даже опубликовала карту наступления Москвы на Киев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова проанализировала материал и выяснила, как немцы рисовали эту карту, а также указала, где просчитались журналисты Bild.
По мнению дипломата, как минимум половину "карты вторжения" её авторы самым наглым образом скопировали с плана вторжения Гитлера. В этом легко убедиться, если посмотреть на название города Львов. На современных немецких картах город обозначен как Lwiw. А вот на картах 1942 года, а также на "карте вторжения" город значится как Лемберг.
Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?
- задаёт риторический вопрос Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Вторую же половину карты немцам прислали из Киева, считает дипломат. Потому что город Днепропетровск на схеме обозначен как Днiпро. Именно так город был переименован несколько лет назад в рамках "декоммунизации".
Склеили, посмотрели: чего-то не хватает. Решили, что схемы нападения. Здесь источник вдохновения, очевидно, следует искать за океаном. Ведь ещё вчера Washington Post опубликовал похожую карту,
- указывает официальный представитель МИД России.
Также Захарова прошлась по самому плану нападения. По версии немецких журналистов, "вторжение России в Украину" будет проходить в три фазы. Дипломат едко прокомментировала каждый из них.
Первая фаза, которую Bild называет "Юг", заключается в нападении на южные регионы Украины с целью отрезать страну от моря и обеспечить поставки в Крым... Поставки в Крым обеспечиваются за счёт Крымского моста. Видимо, эту часть им тоже из Киева помогали рисовать, ведь, исходя из заявлений украинских экспертов, никакого моста нет, так как построить его невозможно,
- делает вывод дипломат.
Вторая фаза - ослабление украинской обороноспособности под ударами баллистических ракет. Эта фаза, получившая название "Северо-восток", должна проводиться параллельно с первой.
При чём тут Россия? Ослабление украинской обороноспособности с успехом обеспечивает сам киевский режим уже не первый год,
- комментирует Мария Захарова.
Третья фаза - "Киев" - предполагает наступление на украинскую столицу с севера. Продвинувшись "примерно до линии Коростень - Умань", русская армия "принудит Киев к капитуляции", утверждает Bild.
Умань - место ежегодного паломничества хасидов. На что намекает Bild?
- интересуется дипломат, в свою очередь намекая на антисемитский посыл немецкого издания.
Подводя итог, Мария Захарова делает вывод, что "карта вторжения" была слеплена немецкими журналистами второпях перед уик-эндом.
А давайте испортим ребятам выходной?
- предлагает дипломат.

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