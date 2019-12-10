"Давайте говорить "ничья": Зеленский рассказал о своей первой встрече с Путиным

Об этом Владимир Зеленский сказал, подводя итоги прошедшего 9 декабря в Париже саммита "нормандской четвёрки", посвящённого вопросам урегулирования ситуации в Донбассе, пишет Nation News.

"Сегодня были какие-то уступки, я это почувствовал. Не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем "ничья", - заявил украинский гарант.

При этом Зеленский отметил, что переговоры, на его взгляд, "были сложными", а вместо намеченных 20 минут продолжались они почти час и состояли из двух частей: когда в комнате для переговоров были представители всех сторон, а затем разговор продолжился тет-а-тет. По словам украинского президента, Путин очень скрупулёзен, поэтому и разговор с ним вести непросто.

"Можно ли договариваться? Сложно, но сегодня были моменты, когда мы в чём-то договорились по некоторым вещам", - добавил Зеленский.

А в это время в Киеве на майдане Незалежности протестующие уже объявили президента Украины Владимира Зеленского предателем и громко скандируют: "Ганьба!" Силовики оперативно оцепили главную площадь столицы Украины, но не предпринимают никаких действий.