Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин хромает? Пользователи Сети посмотрели видео после встречи с Зеленским
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
Налог на гостиницы может привести к падению популярности Турции у туристов - СМИ
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Главная / Политика

"Давайте говорить "ничья": Зеленский рассказал о своей первой встрече с Путиным

10 декабря 2019, 15:24  •  70 • Политика
Отвечая на вопросы журналистов, президент Украины рассказал о своих впечатлениях от самой первой встречи с российским лидером в Париже. "Давайте говорить "ничья", - сказал он.
Об этом Владимир Зеленский сказал, подводя итоги прошедшего 9 декабря в Париже саммита "нормандской четвёрки", посвящённого вопросам урегулирования ситуации в Донбассе, пишет Nation News.
"Сегодня были какие-то уступки, я это почувствовал. Не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем "ничья", - заявил украинский гарант.
При этом Зеленский отметил, что переговоры, на его взгляд, "были сложными", а вместо намеченных 20 минут продолжались они почти час и состояли из двух частей: когда в комнате для переговоров были представители всех сторон, а затем разговор продолжился тет-а-тет. По словам украинского президента, Путин очень скрупулёзен, поэтому и разговор с ним вести непросто.
"Можно ли договариваться? Сложно, но сегодня были моменты, когда мы в чём-то договорились по некоторым вещам", - добавил Зеленский.
А в это время в Киеве на майдане Незалежности протестующие уже объявили президента Украины Владимира Зеленского предателем и громко скандируют: "Ганьба!" Силовики оперативно оцепили главную площадь столицы Украины, но не предпринимают никаких действий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
10 декабря 2019, 15:24
"А у нас в квартире газ, а у вас?": Путин поддел Зеленского детским стишком
09 декабря 2019, 16:39
В Совфеде ответили на слова Столтенберга об отношении НАТО к России
10 декабря 2019, 02:24
Пожали руки, но лично поговорят позже: В Кремле прояснили время личной встречи Путина и Зеленского
10 декабря 2019, 12:09
Вера Эрдогана в соглашения по Сирии тает на глазах
10 декабря 2019, 05:39
Тариф с ноготок: детям предложили дать льготы на оплату вывоза мусора
09 декабря 2019, 23:09
Медведев прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 декабря 2019, 08:54
Ехидно улыбнулся: Путин оценил переговоры с Зеленским
07 декабря 2019, 09:24
"И границы не перейдут": Автору марша "на Крым" напомнили о прошлом провале
08 декабря 2019, 11:24
Киев хочет русский газ? Придётся прийти к "нулевому варианту": Москва расставила точки над сделкой
04 декабря 2019, 00:09
Секретный проект: В России создают "короля океана" - лёгкого, смертоносного и неатомного
07 декабря 2019, 19:09
"Затопчут и в навоз вгонят?" Не тут-то было! Сатановский о российских "нежданчиках" для Запада
06 декабря 2019, 02:24
Крым глазами украинца: Нам вбивают гордость за свой свинарник, а в Крыму - на нас уже плюнули
05 декабря 2019, 02:09
Опережая график: Москва готова к энергетическому самоуничтожению Прибалтики
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.