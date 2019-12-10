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"Давайте говорить "ничья": Зеленский рассказал о своей первой встрече с Путиным
10 декабря 2019, 15:24 • 70 • Политика
Отвечая на вопросы журналистов, президент Украины рассказал о своих впечатлениях от самой первой встречи с российским лидером в Париже. "Давайте говорить "ничья", - сказал он.
Об этом Владимир Зеленский сказал, подводя итоги прошедшего 9 декабря в Париже саммита "нормандской четвёрки", посвящённого вопросам урегулирования ситуации в Донбассе, пишет Nation News.
При этом Зеленский отметил, что переговоры, на его взгляд, "были сложными", а вместо намеченных 20 минут продолжались они почти час и состояли из двух частей: когда в комнате для переговоров были представители всех сторон, а затем разговор продолжился тет-а-тет. По словам украинского президента, Путин очень скрупулёзен, поэтому и разговор с ним вести непросто.
А в это время в Киеве на майдане Незалежности протестующие уже объявили президента Украины Владимира Зеленского предателем и громко скандируют: "Ганьба!" Силовики оперативно оцепили главную площадь столицы Украины, но не предпринимают никаких действий.
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