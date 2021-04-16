"Давайте это, деэскалировать": Пять причин похвалить Байдена за выступление о России

Президенту США Джо Байдену назвали пять причин внести своё выступление о России в свой актив. Как минимум, он не упал. А в целом, "давайте это, деэскалировать".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что "настало время для деэскалации в отношениях с Россией". Особенно цинично эта фраза прозвучала после того как за несколько часов до этого Белый дом официально обнародовал новый пакет санкций против нашей страны, утверждённый американским лидером. Кроме того, в своей речи о России Байден несколько раз запутался, теряясь в терминах и даже фамилии лидера России.

"США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией", - сказал он.

После этого Байден хотел высказаться о президенте России Владимире Путине, но получилось что-то вроде "Клутин".

Однако, несмотря на это, выступление всё же можно внести в актив. Так считает автор Telegram-канала "Пул №3", который назвал пять причин сделать это.

"Выступление об отношениях с Россией Байден однозначно может занести себе в актив: Четко вышел, четко ушел, почти не запинался, расслышал все три вопроса, не упал", - написал он.

В целом же циничность американского президента отметил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

"Типа, ну да, я ввел санкции, но я же пока оставил вам ваш гребаный Северный поток-2, так что давайте это, деэскалировать", - написал он в своём Telegram-канале Kotsnews.

"Можно бесконечно смотреть, как американские президенты закрывают Гуантанамо, выводят войска из Афганистана и деэскалируют отношения с Россией", - добавила главред телеканала RT Маргарита Симоньян.