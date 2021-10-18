"Давайте дождёмся": Спикер Рады назвал единственное условие обмена Медведчука

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук назвал единственное условие обмена главы украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. "Давайте дождёмся, есть ли доказательства", - сказал он.

По словам Стефанчука, обмен Медведчука может состояться только в том случае, если будет доказано наличие у него гражданства России.

"Давайте дождёмся, есть ли доказательства наличия у этого депутата гражданства России", - сказал он в ходе брифинга.

Спикер парламента добавил, что в случае, если гражданство будет доказано, то после этого нужно будет "принимать решение в пределах, предусмотренных законом Украины".

"Если такие обменные операции могут проводиться, и они будут подтверждены стороной обмена, тогда нужно принимать решение", - сказал он.

Ранее об этом же говорил президент Украины Владимир Зеленский. Готовность ставить условия Москве вызвала недоумение даже в Киеве. Как написал в своём телеграм-канале нардеп Ренат Кузьмин, Медведчук выступает в роли заложника.

"Так Медведчука просто взяли в заложники? Для того, чтобы шантажировать Путина? Для того, чтобы обменять на дешёвый газ? Или на дешёвый уголь? Или на показ телесериала "Сваты" на "Россия 1"?" - с недоумением спросил он.