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"Давайте дождёмся": Спикер Рады назвал единственное условие обмена Медведчука

18 октября 2021, 15:20  •  63 • Политика
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук назвал единственное условие обмена главы украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. "Давайте дождёмся, есть ли доказательства", - сказал он.
По словам Стефанчука, обмен Медведчука может состояться только в том случае, если будет доказано наличие у него гражданства России.
"Давайте дождёмся, есть ли доказательства наличия у этого депутата гражданства России", - сказал он в ходе брифинга.
Спикер парламента добавил, что в случае, если гражданство будет доказано, то после этого нужно будет "принимать решение в пределах, предусмотренных законом Украины".
"Если такие обменные операции могут проводиться, и они будут подтверждены стороной обмена, тогда нужно принимать решение", - сказал он.
Ранее об этом же говорил президент Украины Владимир Зеленский. Готовность ставить условия Москве вызвала недоумение даже в Киеве. Как написал в своём телеграм-канале нардеп Ренат Кузьмин, Медведчук выступает в роли заложника.
"Так Медведчука просто взяли в заложники? Для того, чтобы шантажировать Путина? Для того, чтобы обменять на дешёвый газ? Или на дешёвый уголь? Или на показ телесериала "Сваты" на "Россия 1"?" - с недоумением спросил он.

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